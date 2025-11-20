Kineski Čangan počeo prodaju dva modela električnih automobila u Srbiji

Kineska kompanija Čangan (Changan Automobile), jedan od vodećih globalnih proizvođača automobila, počinje prodaju novih električnih SUV modela Dipal (Deepal) S07 i S05 na tržištu Srbije i Zapadnog Balkana, najavio je izvršni direktor Automotiv Divizije OMR Grupe Dejan Stupar.

Oba Čangan modela dostupna su odmah, a prve isporuke kupcima počinju u decembru.

Takođe, kupcima je omogućeno zakazivanje test vožnji oba modela u salonu Ada Motors u Radničkoj ulici 22 u Beogradu.

„Čangan je konačno u Srbiji. Sa modelima Dipal S07 i S05 već smo krenuli u prodaju u Srbiji i možemo da kažemo da je interesovanje ogromno. Više od 300 test vožnji smo imali u proteklih nekoliko dana“, rekao je Stupar agenciji Beta na skupu u Ložionici povodom predstavljanja novih modela.

Najavio je da će 21. novembra u Savogradu (Novi Beograd) biti otvoren prvi Čangan salon BM Motors i da kreće s radom.

Brend Čangan, po rečima Stupara, nudi izuzetan dizajn i tehnologiju koja, kako je rekao, za sada u tom nivou ne postoji kod drugih kineskih brendova.

„Mi ćemo ponuditi klijentima kompletan ekosistem u vezi sa punjačima, za kućne punjače, punjače po kompanijama i aplikacije koje prate celu priču u vezi sa Čanganom“, rekao je Stupar.

Garancija na vozila je, kako je dodao, sedam godina, 200.000 kilometara.

„Ono na šta smo ponosni jeste da ćemo mi biti jedan od retkih srpskih distributera koji ima ugovor za nekoliko zemalja van Srbije, za ozbiljan brend kao što je Čangan“, istakao je Stupar.

Mreža dilerstava u narednom periodu obuhvatiće i Novi Sad, Kragujevac, Sarajevo, Banjaluku, Podgoricu, Skoplje i Tiranu.

Predsednik OMR Grupe Ostoja Mijailović istakao je da je ta grupa, potpisivanjem ugovora sa kompanijom Čangan, postala jedan od regionalnih lidera u automobilskoj industriji.

Automobil „CHANGAN DEEPAL S07“ je premium električni SUV D-klase sa dometom od 475 km (WLTP), zahvaljujući bateriji kapaciteta 79,97 kWh, a model ima pogon na zadnje točkove, snagu od 218 KS (160 kW) i ubrzanje od 0 do 100 km/h za 7,9 sekundi.

„CHANGAN DEEPAL S05“ predstavlja dinamični i pristupačniji e-SUV, sa dometom od 485 km (WLTP) u RWD verziji i LFP baterijom od 69 kWh, a dostupan je sa pogonom na zadnje točkove (RWD) ili na sva četiri točka (AWD), dok vrh ponude čini AWD verzija sa 435 KS i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za samo 5,5 sekundi.

Kompanija Čangan je vodeći kineski proizvođač automobila sa 41 godinom iskustva i sedištem u Čongćingu, a u svom portfoliju ima sopstvene brendove, poput „Changan“, „Deepal“ i „Avatr“, kao i zajednička preduzeća Changan Ford i Changan Mazda.

OMR grupa je poslovni ekosistem koji posluje na tržištima Srbije i regiona, integrišući kompanije iz sektora automobilske industrije, finansija, osiguranja, izgradnje i upravljanja nekretninama.

U okviru Automotive divizije, OMR grupa obuhvata kompanije koje zastupaju portfolije brendova kao što su Fiat, Fiat Professional,Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Changan, Jaguar/Land Rover, Hyundai, Isuzu, Subaru i Kawasaki, kao i svetski brend u proizvodnji jahti – Azimut.

(Beta)

