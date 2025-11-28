Kineski cilj potrošnje od hiljadu milijardi dolara donosi pozitivne posledice za svet

Kinesko Ministarstvo industrije i informacionih tehnologija je nedavno objavilo najnoviji akcioni plan Kine za promociju potrošnje koji ima cilj povećanje otpornosti drugog najvećeg tržišta potrošnje na svetu, prenosi danas Kineska medijska grupa (CMG).

Međunarodna javnost smatra da će, u kontekstu slabog globalnog ekonomskog rasta, ovaj prvi plan za politiku podsticanja potrošnje koji je objavljen nakon Četvrtog plenuma sesija CK KPK-a 20. saziva Komunističke partije Kine, pružiti nove razvojne mogućnosti za sve strane.

Trenutno, kineska ekonomija već je ušla u fazu visokokvalitetnog razvoja. Četvrta plenarna sesija CK KPK 20. saziva predložila je da se održava strategijska osnova proširenja domaće potražnje, da nova potražnja vodi novu ponudu, a nova ponuda stvara novu potražnju.

Međutim, trenutno u nekim oblastima ponude i potražnje i dalje postoje nepodudaranje i zagušenja. Zašto se u planu naglašava „pojačavanje prilagodljivost između ponude i potražnje za potrošačkim proizvodima “? Cilj je da se ponuda prilagođava novim trendovima u potrošnji, kako bi se postiglo da „ponuda može odgovoriti onome što građani zahtevaju“.

Istovremno, ovo će podstaći preduzeća da proizvode robu koja odgovara potrebama tržišta, kvalitetne proizvode po povoljnim cenama, što će zauzvrat u najvećoj meri podstaći potrošački potencijal i obezbediti nesmetani ekonomski ciklus.

Polazeći od toga, „Plan“ postavlja dva glavna razvojna cilja u fazama: do 2027. godine, formirati tri potrošačke oblasti vredne hiljadu milijardi dolara i deset potrošačkih „toplih tačaka“ vrednih milijardu dolara. Do 2030.godine, u osnovi oblikovati visokokvalitetni razvojni obrazac u kome ponuda i potražnja deluju u pozitivnoj interakciji i međusobno se podstiču, uz postepeno povećanje doprinosa potrošnje ekonomskom rastu.

Ono što je najimpresivnije u „Planu“ jeste što se, fokusirajući se na diferencijalne potrebe različitih starosnih grupa, predlažu mere za podsticanje potrošnje i poboljšanje prilagodljivosti ponude i potražnje, što pokazuje orijentaciju kineske vlade ka naučnom donošenju odluka i preciznoj implementaciji politika.

Kao drugo najveće tržište potrošnje na svetu, Kina je postavila nove ciljeve potrošnje, što je nezavisno od toga pozitivno za svet. Trenutno ukupan broj potrošačkih proizvoda u Kini dostigao je 230 miliona vrsta, a proizvodnja više od 100 kategorija poput kućnih aparata, nameštaja, sportske i kancelarijske opreme, odeće i kućnog tekstila je najveća na svetu. Nema sumnje da će „Plan“ proširiti prostor super-velikog kineskog tržišta i stvoriti više uzajamno-korisnih mogućnosti u svetu.

Kroz kontinuirano širenje otvorenosti Kine i optimizaciju potrošačkog tržišta, sve više kvalitetne strane robe i usluga će ući na kinesko tržište, dok će se nove potrošačke pokretačke snage razvijene u Kini sve više širiti globalno, što će ubrzati oporavak globalnog potrošačkog tržišta.

Vredno je napomenuti da je inovacija ključni pokretač potrošnje. Plan predlaže da se ubrza inovativna primena novih tehnologija i novih modela, uključujući ubrzanje ulaska u nova polja i nove sektore, kao i jačanje integracije i osnaživanja veštačke inteligencije, što pruža važne inovacione prilike globalno, posebno za strane kompanije.

(Beta)

