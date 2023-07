Kineski Power China International u izgradnji najvećih saobraćajnica u Beogradu

Kineska kompanija Power China international učestvuje u izgradnji najvećih saobraćajnica u glavnom gradu Srbije, koje će u dvomilionskoj metropoli smanjiti gužve i zagađenja.

Uporedo sa početkom gradnje metroa u Beogradu, završena je putna obilaznica oko grada, a potpisan je i sporazum o gradnji centralnog saobraćajnog tunela koji će biti povezan sa izgradnjom novog mosta na Savi.

Gotovo 10 kilometara poslednje deonice obilaznice, koja je koštala 325 miliona evra, kako je istako predsednik Srbije Aleksandar Vučić, konačno će omogućiti izmeštanje teškog teretnog saobraćaja iz centra Beograda.

„Od danas nijedno tranzitno vozilo nema potrebu da prolazi kroz centar Beograda i da pravi gužve na centralnim beogradskim mostovima. Danas svi imaju priliku da brzo i bezbedno obiđu oko Beograd i uštede mnogo vremena i energije“, rekao je Vučić.

Vučić je podsetio i da su kineski investitori u Srbiji u poslednje dve godine uvek među pet najvećih izvoznika.

„To samo pokazuje koliko Kina znači Srbiji i koliko budućnost i razvoj ove zemlje zavisi od podrške Kine“, istakao je.

Jedan od najvećih saobraćajnih projekata u Beogradu, prema oceni gradonačelnika Aleksandra Šapića, biće i istovremena gradnja novog mosta na Savi i tunela ispod centra grada, o kome se razmišljalo poslednjih 70 godina, a u čemu će učestvovati Power China international.

„Izgradnjom mosta, izgradnjom tunela mi spajamo saobraćajno dva najdalja dela grada. Mi mislimo da će to biti jedan od projekata koji će njaviše da promeni saobraćajnu sliku grada“, kazao je Šapić.

Očekuje se da će gradnja početi za oko godinu dana. Procene su da će most koštati oko 90 milona evra, a tunel, dužine oko dva kilometra, oko 150 miliona evra, dok će se zagađenje vazduha smanjiti i do 14 odsto. Šapić je dodao da je rok od momenta kada počnu radovi dve do dve i po godine do same finalizacije.

Power China international u Srbiji radi već godinama, a među najvećim infrastrukturnim projektima u kojima učestvuje je granja Beogradskog metroa, koji će prema procenama koštatati oko 4,4 milijarde evra.

