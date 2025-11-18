Kineski premijer obećao bližu saradnju sa Rusijom u oblasti investicija, energetike i poljoprivred

Kineski premijer Li Ćijang je tokom razgovora sa ruskim premijerom Mihailom Mišustinom izjavio da je Kina spremna da produbi saradnju sa Rusijom u oblasti investicija, energetike, poljoprivrede i drugih oblasti, prenela je danas Kineska medijska grupa (CMG).

Li je u ponedeljak tokom razgovora rekao da se kinesko tržište „raduje većem broju visokokvalitetnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Rusije“.

„Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom kako bi sledila strateške smernice šefova država, dodatno ojačala komunikaciju, kontinuirano produbljivala obostrano korisnu saradnju i stvarala veće koristi za narode“, rekao je Li i izrazio nadu da će Rusija pružiti veće pogodnosti kineskim preduzećima za ulaganje i poslovanje.

Takođe je pozvao obe strane da nastave da šire međuljudske i kulturne razmene, jačaju saradnju u oblastima kao što su kultura, obrazovanje i filmovi, ali i da unesu više topline u odnose.

Napominjući da je samit Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Tjenđinu, održan u septembru, postigao niz plodnih rezultata od prekretničkog značaja, Li je naveo da je Kina spremna da održi blisku koordinaciju i saradnju sa Rusijom kako bi podstakla sve strane ŠOS-a da održe Šangajski duh i materijalizuju plan razvoja koji su lideri izložili.

Li je pozvao na unapređenje pragmatične saradnje kako bi se podstakao razvoj svih zemalja članica, kontinuirano unapređivala institucionalna izgradnja ŠOS-a, povećao njen uticaj u međunarodnim poslovima i solidarnost sa ogromnim brojem zemalja Globalnog Juga u promociji pravednog i uređenog multipolarnog sveta, kao i univerzalno korisne i inkluzivne ekonomske globalizacije.

Mišustin je kazao da je trenutno sveobuhvatno strateško partnerstvo Rusije i Kine, na neviđeno visokom nivou.

„Rusija je spremna da intenzivira dijalog i razmenu sa Kinom na svim nivoima, produbi saradnju u oblastima kao što su ekonomija i trgovina, energetika, poljoprivreda, kao i međuljudske i kulturne razmene, stvori nove tačke rasta za saradnju i kontinuirano unapređuje dobrosusedsko prijateljstvo“, dodao je Mišustin.

