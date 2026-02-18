Kleut: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, Dragan Kleut izjavio je danas da bi ministar poljoprivrede Dragan Glamočić trebalo odmah da podnese ostavku jer, kao kreator poljoprivredne politike od 2012, nije obezbedio uslove za privređivanje.

On je za Betu rekao da je izjava Glamočića da se poljoprivrednici ne bave tim poslom ako nemaju računicu nedostojna te pozicije u Vladi Srbije.

„Glamočić bi trebalo da zna da nije ministar Srpske napredne stranke (SNS) nego poljoprivrednika Srbije“, rekao je Kleut i pozvao Glamočića da podnese ostavku.

On je rekao da karteli dogovorom određuju cene poljoprivrednih proizvoda na tržištu, a da se uvoze sa svih strana.

„Netačno je da se mleko uvozi samo iz EU, uvezeno je 6.900 tona iz Bosne i Hercegovine i oko 4.800 iz Slovenije. Oko 13.500 tona mleka u prahu uvezeno je iz Belorusije. Povrće se uvozi iz Albanije“, rekao je Kleut.

Pozvao je resorno ministarstvo da ne obmanjuje poljoprivrednike i javnost da se mleko i mlečni proizvodi uvoze samo iz EU zbog Sporazuma o stabilizaciji i pridruži Srbije toj zajednici i da ne može da se ograniči uvoz.

Glamočić, kako je rekao Kleut, nije sposoban da bude ministar poljoprivrede i da obezbedi slobodno tržište.

„Kilogram pšenice košta 19 dinara, a kilogram najjeftinjeg hleba „Sava“ 65 dinara. Takav disbalans nikad nije bio. Nezapamćena pljačka i poljoprivrednika i građana“, rekao je Kleut.

Pozdravio je najavu Glamočića da isplati subvencije pre prolećne setve.

„Ako ne dobijemo novac, od setve neće biti ništa, pa neka država obezbedi uvoz svega, samo ne znam gde će Glamočić tada biti“, rekao je Kleut.

(Beta)

