Knežević: Bolji poslovni ambijent doneo 2,6 milijardi evra investicija u Srbiju

Ministar privrede Goran Knežević rekao je da je bolji poslovni ambijent u Srbiji doveo do toga da su direktne strane investicije u 2017. godini dostigle 2,6 milijardi evra.

Knežević je u intervjuu za današnje izdanje lista Blic ocenio da poslovni ambijent u Srbiji nije na idealnom nivou, ali da se kreće u dobrom pravcu.

„Srbija je u prethodne tri godine napredovala za 48 mesta na Duing biznis listi Svetske banke, koja je glavni pokazatelj lakoće poslovanja… Naš cilj je da udjemo medju prvih deset na svetu po lakoći poslovanja“, kazao je ministar privrede.

On je rekao da je najveći problem privrede i svih drugih segmenata društva u Srbiji, to što mnogi i dalje gledaju na državu kao na „majku i oca koja reguliše sva kretanja“, a to je, kako je ocenio, potpuno pogrešno.

Upitan da li će se i kad prestati sa praksom subvencionisanja investitora, Knežević je kazao da se za sada neće prestati, jer nema bilo koje zemlje „koja je po privrednoj snazi kao Srbija a da se razvila bez stranih investicija“.

„Mi smo Zakonom o ulaganjima izjednačili domaće i strane investitore i postoji zabuna u javnosti da je tu neko favorizovan. Naravno da imamo više stranih investicija, jer napolju ima više novca, ali svi imaju ista prava. Imamo oko 50 projekata sa subvencijama od početka 2016. a subvencije se, u proseku, vraćaju posle 16 meseci“, rekao je ministar.

Govoreći o platama, Knežević je kazao da „država može da se umeša utoliko što kroz ugovore sa investitorima u jednom članu predvidja da plate moraju biti 20 odsto više od minimalne zarade, dok je ostalo pitanje tržišta“.

