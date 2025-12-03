Kokotović za RTS o NIS-u: Srbija u obavezi da zaštiti svoje tržište i mora da preduzme rizike

Predstavnica „Briselskog kluba za energetiku“ Nadežda Kokotović izjavila je u da je pitanje Naftne industrije Srbije (NIS) direktno pod ličnom kontrolom predsednika Rusije Vladimira Putina, te da zato vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava, kao i da Srbija ima obavezu da zaštiti svoje tržište i da preduzme rizike.

„Srbija ima obavezu da zaštiti svoje tržište, svoje zaposlene i mora da preduzme određene pravne i diplomatske i rizike i korake. Zatvaranje rafinerije i u ekonomskom i u tehnološkom smislu predstavljalo ozbiljno unazađivanje“, rekla je Kokotović za Radio televiziju Srbije (RTS).

NIS-ova Rafinerija nafte Pančevu u utirak je počela obustavu rada u proizvodnim postrojenjima, a razlog za to je nedostatak nafte zbog sankcija koje su NIS-u uvele SAD, zbog većinskog ruskog vlasništva.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je država obezbedila rezerve goriva do kraja januara, da će oko 15. januara, država da preseče situaciju, kao i da će Srbija tražiti novog prodavca gasa ako joj Rusija do petka ne odobri novi ugovor o snabdevanju tim energentom.

Kokotović je rekla da NIS nije tema u Briselu, jer je Brisel mnogo žrtvovao da se odvoji od ruskih energenata, to je njihov strateški cilj broj jedan, tako da sada mogu samo da posmatraju i sležu ramenima.

„Što se tiče igre nerava između Vašingtona, Beograda i Moskve različiti su pogledi sa različitih strana. Sve ovo sa Amerikancima se može posmatrati kao oduzimanje konkurentske imovine. NIS je samo jedan mali deo tog plana da stave pod svoju kontrolu evropsko, a i evroazijsko tržište nafte i gasa. Rusi su to shvatili i žele da izvuku najbolje iz svega toga“, navela je Kokotović.

Prema njenim rečima, iz medija se može videti da su u toku dogovori o nekim projektima kao deo mirovnog plana, pa se razmatra učešće američkih kompanija u LNG projektu Arktikt 2, kupovina Severnog toka, kupovina „Lukoilovih“ nalazišta u Iraku…

Kokotović smatra da su Amerikanci u poziciji da čekaju i da oni imaju strateški cilj, znaju da žele da očiste Ruse iz ovog dela sveta, a Rusi su to i prihvatili.

„Ovo pitanje direktno, pod ličnom kontrolom predsednika Rusije Putina. Zato nema nekih poteza, vrlo mali broj ljudi zna šta se dešava. U tom smislu ja zaista mislim da treba javnost prestati sa spekulacijama bez poznavanja svih nijansi i koraka koji se mogu preduzeti u ovom smislu i informacija sa samih pregovora“, rekla je Kokotović.

Po njenoj oceni zatvaranje rafinerije od strane „Gaspromnjefta“ i u ekonomskom i u tehnološkom smislu, u smislu tehnološkog razvoja društva i zemlje predstavlja ozbiljno unazađivanje.

Dodala je da će Rusi posle 13. februara izgubiti mogućnost da prodaju svoj udeo, šta god to značilo za „Gaspromnjeft“ i za NIS.

Govoreći o mogućim opcijama za NIS, kaže da je prostor sužen, dodaje da ona ne veruje da je opcija nacionalizacija.

„Mislim da postoje i neke druge opcije. Mislim da nije više opcija privremena uprava. To je bila opcija do kraja ove licence. Sad mislim da više ne postoji opcija stečaja“, kaže Kokotović i navodi da stručnjaci moraju da razmatraju šta je najjeftinije za Srbiju u ovom trenutku.

Kokotović je, govoreći o gasu, istakla da se u Briselu već priča da će se pod uticajem Mađarske i američkog predsednika Donalda Trampa razvodniti zabrana uvoza ruskog gasa preko Turskog toka, međutim smatra da iako bi se produžio ugovor da bi cena bila viša jer su se tržišni uslovi promenili.

