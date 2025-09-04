Kompanija Delez: Ograničavanje marži ima negativan uticaj na maloprodaju

Trgovinski lanac Delez je upozorio da uredba Vlade Srbije o ograničavanju marži na 20 odsto ima negativan uticaj na maloprodajni sektor.

„Kao vodeći trgovac na malo u Srbiji, koji posluje kroz 559 prodavnica i zapošljava više od 12.000 ljudi, sprovodimo sveobuhvatne analize kako bismo sagledali pun uticaj novih mera Vlade, koje podrazumevaju intervencije na tržištu maloprodaje hrane, na naše poslovanje. Prema trenutnim procenama novi propisi imaju negativan uticaj i zahtevaju značajna prilagođavanja kako za našu kompaniju, tako i za čitav maloprodajni sektor“, ističe se u saopštenju Deleza.

Navedeno je da maloprodajni sektor posluje unutar složene mreže dobavljača, logistike, radnih mesta i investicionih ciklusa, i promene takvog obima zahtevaju pažljivu analizu svih operativnih aspekata.

„Uticaj inflacije na cenu hrane je očigledan, a rešavanje ovog izazova zahteva zajedničku odgovornost države, proizvođača hrane, veletrgovaca, distributera i trgovaca na malo – a ne samo maloprodaje hrane“, smatraju u Delezu.

Kako je pojašnjeno, Delez Srbija je u 2024. godini ostvarila neto profitnu maržu od 4,4 odsto, što znači da od svakih 100 dinara potrošenih u njihovim prodavnicama, 4,40 dinara ostaje kao profit kompanije nakon što se pokriju svi troškovi – od dobavljača i zarada zaposlenih, do poreza, zakupa i ostalih izdataka.

„Suočavamo se sa izazovnim okolnostima na tržištu sa kojim smo duboko povezani i u koje smo tokom godina značajno ulagali. Ostajemo otvoreni za razgovore sa Vladom i drugim relevantnim akterima kako bismo zajednički došli do rešenja koja mogu doprineti smanjenju inflacije, uz očuvanje zdravog i održivog tržišnog okruženja“, piše u kompanijskom saopštenju.

Uredba Vlade Srbije o organičavanju marži je u primeni od 1. septembra i treba da važi šest meseci.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com