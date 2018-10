Kompanija Filip Moris obeležila 15 godina u Srbiji

NIŠ – Kompanija Filip Moris obeležila je danas 15 godina poslovanja u Srbiji, a premijerka Ana Brnabić obišla je fabriku te kompanije sa generalnim direktorom FP za jugoistočnu Evropu Aleksandrom Jakovljevićem.

Jakovljević je podsetio da je prošlo 15 godina od kada je Filip Moris uspešno privatizovao srpsku fabriku duvana DIN, te da je od 2003. godine do sada kompanija uložila više od 850 miliona dolara u Srbiju.

On je podvukao da je niška fabrika među najmodernijima u globalnoj mreži Filip Morisa, te da je izvoz iz te fabrike povećan od 2010. godine za 40 puta.

„Odavde se sada 80 odsto proizvoda izvozi i to na više od 50 tržišta širom sveta. To govori o želji i predanosti naših zaposlenih“, rekao je on.

Dodaje i da je ova kompanija kao drugi najveći poreski obveznik u zemlji u budžet Srbije uplatila više od šest milijardi dolara te da u daljem poslovanju računa na predvidivost privrednog okruženja i fiskalne politike.

Naveo je da Filip Moris pored toga što se trudi da ostane lider u oblasti duvanskih proizvoda prolazi i kroz veliku transformaciju i ulaže značajna sredstva u pronalaženje alternativa tradicionalnim duvanskim proizvodima, kao što je proizvod Ajkos gde se duvan zagreva, ali ne sagoreva.

Upitan za otkup domaćeg duvana, on je rekao da ta kompanija od 2015. godine ne otkupljuje domaći duvan iz kompleksnog skupa razloga, među kojima je i nelegalna proizvodnja duvana, odnos kvaliteta i cene i drugo.

Ipak, ističe, i bez otkupa duvana kompanija u velikoj meri doprinosi privredi Srbije i zapošljava direktno 900, a indirektno više od 3000 ljudi.

