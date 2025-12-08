Kompanija Mineco dodelila stipendije za dva studenta Fondacije Evro za znanje

Kompanija Mineko (Mineco), saopštila je danas da je i ove godine, deseti put zaredom, u okviru Fondacije „Evro za znanje“, dodelila dve stipendije studentima Rudarsko-geološkog fakulteta (RGF) u Beogradu, želeći da podrži mlade ljude koji predano rade na svom obrazovanju.

Ovogodišnji dobitnici stipendija, u iznosu od po 120.000 dinara, su studenti četvrte godine RGF Anđela Stanojković iz Vranja i Bogdan Dimitrijević iz Jagodine.

Studenti su, kako je navedeno, rekli da im stipendija nije samo materijalna potpora, već i potvrda da su njihov trud, upornost i ljubav prema struci prepoznati i cenjeni u profesionalnoj zajednici.

To im, dodali su, daje dodatnu snagu i odgovornost da dalje napreduju i usavršavaju se.

„Stipendija mi mnogo znači, posebno zato što dolazi u trenutku kada mi je zaista potrebna. Ona je potvrda da se sav dosadašnji trud isplatio i da ono što radim ima vrednost. Pored finansijske pomoći, predstavlja mi veliku motivaciju da nastavim da napredujem“, izjavila je Anđela Stanojković.

Dodala je da će stipendiju iskoristiti za troškove studiranja, kupovinu literature i materijala, kao i sve što će joj pomoći da proširi znanje i još više se posveti učenju.

„Zahvalna sam svima koji su mi pružili ovu priliku. Ova potpora mi daje volju da nastavim da se razvijam i gradim svoju budućnost, a nadam se da ću jednog dana moći na isti način da podržim nekog studenta“, navela je Stanojković.

Dobitnik druge stipendije, Bogdan Dimitrijević, rekao je da je stipendija za njega više od finansijske pomoći.

„Ona je potvrda da se sav moj dosadašnji trud isplatio. Dala mi je dodatnu motivaciju da nastavim sa usavršavanjem i opravdam ukazano poverenje. Verujem da ću jednog dana, kada budem u prilici, moći i ja da pomognem nekom mladom studentu i tako vratitim deo onoga što sam danas dobio“, rekao je Dimitrijević.

Stipendistima će kompanija omogućiti da u svojim postrojenjima steknu praktične veštine i neposredan uvid u tehnološke i proizvodne procese, što će im dodatno pomoći u profesionalnom usmeravanju i građenju karijere.

Iz Mineka poručuju da su ponosni na deceniju saradnje sa Fondacijom „Evro za znanje“ i čestitaju stipendistima, kojih je ove godine ukupno sedamnaest.

Fondacija „Evro za znanje“, osnovana 2013. godine u Kosjeriću, počiva na solidarnosti građana i kompanija koje svojim prilozima podržavaju školovanje najboljih studenata iz cele zemlje, a Mineko, kako je navedeno, sa ponosom ostaje deo te misije.

Mineko je međunarodna grupa kompanija koja posluje na četiri kontinenta – u Evropi, Aziji, Africi i Severnoj Americi i čije su osnovne delatnosti trgovina obojenim metalima i rudnim koncentratima, investiranje u rudarstvo i geološka istraživanja.

Kompanija se bavi i ulaganjem i razvijanjem rudnika olova, cinka, bakra u zemljama Jugoistočne Evrope i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza, gde je i vlasnik firmi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com