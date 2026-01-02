Kineska kompanija „Pauerčajna“ (Power Construction Corporation of China, POWERCHINA) je objavila da u Srbiji produbljuje obaveze kroz projekte održive infrastrukture i angažovanje zajednice, preneo je danas iz Beograda britanski portal PrNewsWire.

Sa nedavno završenom COP30 koja je postavila viši globalni standard za klimatske akcije, „Pauerčajna“ potvrđuje svoju dugoročnu posvećenost razvoju životne sredine, socijalnih pitanja i upravljanja (ESG) u Srbiji, domu svog regionalnog sedišta za Evroaziju (RHQ), piše u saopštenju.

U tekstu ilustrivanom fotografijom Obilaznice oko Beograda koju je razvila „Pauerčajna“ radi poboljšanja urbane mobilnosti i regionalne povezanosti, piše da „naša posvećenost dinamičnom rastu Srbije ističe opipljiv uticaj koji snažne ESG prakse mogu da postignu“, rekao je Jang Bo, glavni predstavnik te kompanije u Srbiji.

„Sada više nego ikad svetu je potrebna infrastruktura koja je održiva, efikasna i inkluzivna. Nastavićemo da ulažemo u inicijative koje pokreću taj održivi razvoj zajedno sa našim partnerima, što će zauzvrat osnažiti zajednice i pomeriti svet ka prijateljskijoj budućnosti“, kazao je on.

Centrala „Paurečajne“ za Evroaziju nadgleda poslovanje u 63 zemlje i regiona gde 85 procenata njene radne snage čine lokalni i stručnjaci iz trećih zemalja.

Kroz mnoge projekte koje je sprovela u Srbiji, „Pauerčajna“ je pomogla stvaranje više od 1.500 radnih mesta, jačajući njenu privredu, kaže se u saopštenju.

Od 2012. godine, kada je „Pauerčajna“ ušla na tržište Srbije, ona transformiše njenu ključnu infrastrukturu. Izgradnja projekta Deonice B Obilaznice oko Beograda j jedan od glavnih delova tog angažovanja. Kao glavni izvođač radova na tom projektu, „Pauerčajna“ je nadogradila sisteme za odvodnjavanje i vodosnabdevanje u stambenim naseljima oko tog puta, ubrzavajući proces izgradnje i poboljšavajući kvalitet života stanovnika.

Pored toga, „Pauerčajna“ pomaže u povezivanju zajednica potpisivanjem ugovora za izgradnju Linije 1 budućeg beogradskog metroa, ključnog dugoročnog transportnog projekta. Ta saradnja „Paurečajne“ i Srbije u izgradnji sistema beogradskog metroa od 2019. godine okončava dugo čekanje Beograda na metro koji će smanjiti hronične gužve i zagađenje u tom gradu sa 1,7 miliona stanovnika.

„Pauerčajna“ je pomogla u izgradnji obilaznice Gornjeg Milanovca koja je zvanično otvoren za saobraćaj početkom oktobra 2024. godine, obezbeđujući posebnu rutu za komercijalni, teretni transport. Za doprinos tom projektu, „Pauerčajna“ je nagrađena Zlatnom medaljom Takovskog ustanka, priznanjem koje je ustanovila Opština Gornji Milanovac za izuzetne doprinose lokalnoj zajednici.

Da bi se produbilo društveno angažovanje i angažovanje u kulturi što je centralna inicijativa za misiju „Paurečajne“, ona je 1. maja 2024. godine počela izgradnju Nacionalnog stadiona Srbije, najsavremenijeg objekta koji će podržati živu sportsku scenu Srbije za navijače i sportiste, piše u saopštenju.

Pored toga, „Pauerčajna“ pomaže mlade ljude u Srbiji inicijativama kao što je „Dijalog prijateljstva mladih Kine i Srbije“ što ne samo da mladima iz obe zemlje otkriva mogućnosti za rast, već i jača bilateralne odnose.

Infrastrukturni projekti „Pauerčajna“, piše u saopštenju, igraju ključnu ulogu u kulturi.

Zaštita životne sredine je takođe ključna za evroazijsku strategiju „Paurečajne“. Ona je 2024. godine ukupno koristila 900.000 tona niskougljeničnog betona u tom regionu.

Globalno „Pauerčajna“ doprinosi ciljevima smanjivanja emisije ugljenika do 2030. godine i postizanja ugljenično neutralnosti do 2060. godine.

Van Srbije „Paurečajne“ nastavlja da širi svoj globalni portfolio obnovljivih izvora energije i infrastrukture otporne na klimatske promene. Nedavno je potpisala ugovor o opštem ugovaranju sa španskom kompanijom „Viroque Energy“ za fotonaponsku elektranu Arreaz u Kadizu, snage 44 MW za koji se očekuje da će godišnje isporučivati 95.000 MWh električne energije iz čistog izvora.

U svim svojim operacijama „Pauerčajna“ kaže da je posvećena poslovnoj filozofiji saradnje „Integritet-posvećenost-obostrana korist“ i realizaciji društvenih projekata sa visokim uticajem, usklađenih sa ciljevima Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.

„Pauerčajna“ je integrisana građevinska grupa koja pruža investicije i finansiranje, planiranje, projektovanje, inženjersku izgradnju, proizvodnju opreme i upravljanje radom za čistu i niskougljeničnu energiju, vodne resurse, ekološku gradnju i infrastrukturu. Fokusirana na hidroenergiju i električnu energiju, „Pauerčajna“ je uspostavila prisustvo u diverzifikovanim tržišnim segmentima, sa integrisanim razvojem poslovanja koji se kreće od upravljanja vodnom sredinom, pametnih gradova, projekata železničkog tranzita i opštinskog inženjeringa do stambenih zgrada.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com