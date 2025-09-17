Kompanija Rajaner ukida letove zbog cene usluga i takse u Beču, Viz Er odlazi skroz

Irska niskotarifna aviokompanija Rajaner (Ryanair) je danas saopštila da iz zimskog reda letova ukljanja letove za manje aerodrome Bilund u Danskoj, Santander u Španiji i Talin u Estoniji s polaskom iz Beča i smanjuje učestalost drugih letova, navodeći prekomerne fiksne cene usluga aerodroma glavnog grada Austrije.

Agencija AFP je prenela da je to posledica takse od 12 evra po putniku koju je uvela Austrija i prekomernih aerodromskih taksi u Beču koje su porasle za 30 odsto od pandemije korona virusa.

Rajaner je 3. septembra saopštio da će smanjiti broj sedišta raspoloživih na letovima iz Španije za predstojeću zimsku sezonu, zatvorivši svoju bazu u Santijago de Komposteli i potpuno se povući iz Viga i s Tenerife Norte. Ta avio-kompanija će takođe smanjiti kapacitet u Saragosi, Santanderu, Asturiji, Vitoriji i aerodromima na Kanarskim ostrvima, navodeći operativne prilagođavanja, preneo je specijalizovani sajt „ftnnews.com“.

Ovaj potez utiče na sekundarne aerodrome širom Španije, a drugi prevoznici ulaze da pokriju delove tržišta. Iberija Ekspres, Vueling i Viz Er su najavili dodatni kapacitet na nekim rutama, mada je Viz Er takođe potvrdio da će smanjiti usluge, a četiri rute do Španije će biti ukinute.

Viz Er je saopštio da će postepeno zatvoriti svoju bazu u Beču, takođe navodeći povećane troškove i aerodromske takse kao glavni razlog i da su „troškovi i aerodromske takse znatno porasli“, čineći tu bazu „nekompatibilnom s niskotarifnim poslovnim modelom avio-kompanije“.

Sajt „ftnnews.com“ navodi da su saopštenja Ryanaira i Wizz Aira deo su šireg trenda u evropskom vazduhoplovstvu, gde niskotarifne avio-kompanije konsoliduju poslovanje i povlače se sa tržišta gde je profitabilnost ugrožena troškovima infrastrukture i konkurencijom. Dok glavni aerodromi ostaju dobro opsluženi, smanjuje se povezanost manjih i regionalnih aerodroma, što utiče i na turiste i na poslovne putnike.

Izvršni direktor Rajanera Majkl O’Liri (Michael O’Leary) je pozvao Vladu Austrije da sledi primer Švedske, Mađarske i Italije, ukidanjem takse od 12 evra po putniku inače će Rajaner premesti još više aviona na profitabilnija tržišta.

Viz Er i Rajaner su stigli u Beč 2018. godine posle bankrota austrijske kompanije Niki, podružnice Er Berlina (Air Berlin).

Krajem avgusta, Ostrian erlajns (Austrian Airlines – AUA), podružnica Lufthanze (Lufthansa) saopštila je da će ove jeseni ukinuti neprofitabilni let Linc-Frankfurt.

Austrija prolazi kroz težak ekonomski period, sa inflacijom višom od proseka u zoni evra, visokim javnim deficitom i stagnantnim bruto-domaćom proizvodom (BDP).

Rajaner i njegova podružnica Lauda imali su 2024. godine tržišni udeo od nešto manje od 21 odsto u Beču, u poređenju sa 6,4 odsto za Viz Er.

Niskobudžetne aviokompanije čine su oko 30 odsto putničkog saobraćaja na bečkom aerodromu. Ostrian Erlajns je na čelu sa 46 odsto.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com