Kompanija SEBRE: Marina Dorćol jedna od najvećih EU investicija u Srbiji

Izvršni direktor češke kompanije SEBRE Tomaš Klima izjavio je na CEO Samitu u Beogradu da ukupna vrednost projekta Marina Dorćol u Beogradu iznosi 390 miliona evra i da predstavlja jednu od najvećih investicija iz Evropske unije u Srbiji.

„Ukupna vrednost projekta Marina Dorćol iznosi oko 390 miliona evra. To je jedna od najvećih investicija iz Evropske unije u Srbiji. I ima posebnu specifičnu težinu jer mi ulažemo baš kada je smanjen priliv stranih investicija u Srbiju i druge zemlje regiona“, rekao je Klima u razgovoru sa urednikom nedeljnika Radar Milanom Ćulibrkom.

Klima je naglasio da kompanija nije samo usmerena na maksimizaciju profita, što je motiv većine investitora, već i na ostavljanje pozitivnog nasleđa Beogradu.

„Nama je bitno kakvo nasleđe ostavljamo Beogradu. Želimo da budemo ponosni na to nasleđe“, poručio je Klima.

Ćulibrk je upitao Klimu po čemu se taj projekat razlikuje od niza primera investitorskog urbanizma u Beogradu i dodao da „koga zmija ujede taj se i guštera plaši“.

Klima je dodao da se taj projekat bitno razlikuje, pre svega u pristupu arhitekturi i dodao da se prilikom projektovanja i izvođenja vodi računa o najsitnijim detaljima.

„To je kao da poredite ručni rad vrhunskih majstora sa proizvodnjom na montažnoj traci, sa koje ispadaju serijski proizvodi“, rekao je Klima.

On je ukazao da je glavni projektant Marine Dorćol jedan od najnagradjivanijih čeških arhitekata Stanislav Fijala.

„On je poznat po zelenoj arhitekturi, prirodnim materijalima, slobodnoj formi, povezivanju arhitekture sa kulturnim nasledjem po kojem su Prag i Beograd prepoznatljivi“, naveo je Klima.

Upitan da prokomentariše nezadovoljstvo dela gradjana Dunavskog keja zbog izgradnje tako velikog projekta u njihovom komšiluku, Klima je istakao da je zabrinutost i negodovanje razumljivo.

„Kada smo podigli ogradu oko gradilišta na nju smo stavili table: izvinite komšije. To je deo naše investitorske kulture. Isto radimo u Pragu i Londonu. Razumemo da naši radovi remete navike ljudi koji žive pored gradilišta i želimo da dok traje izgradnja budemo dobre komšije i rešavamo probleme zajedno“, naveo je Klima.

On je ukazao da je kompanija SEBRE uspostavila platformu „Otvorena vrata“ – sastanke na kojima se investitor i izvodjač sastaju sa gradjanima svakog poslednjeg utorka u mesecu i rešavaju konkretne probleme, od očuvanja stabala do obezbeđivanja parkinga i postavljanja dodatne ulične rasvete.

„Osim toga imamo poseban veb sajt i vajber grupu za prijavu problema jer želimo da omogućimo inkluzivnost i participaciju komšija u našem projektu od samog početka“, istakao je Klima.

Klima je najavio da prva faza projekta treba da bude završena u trećem kvartalu 2028. godine, dok će druga i treća faza uslediti ubrzo nakon toga, a kompanija planira da sa drugom fazom krene i pre potpunog završetka prve.

„Mi smo došli u Srbiju da tu ostanemo na duži rok, a ne samo za jedan ili dva projekta. Sve što gradimo, gradimo kao za sebe“, dodao je izvršni direktor SEBRE.

(Beta)

