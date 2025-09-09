Kompanija Sunoko počela proizvodnju šećera u prerađivačkim centrima u Vrbasu i Pećincima

Kompanija „Sunoko“, članica MK grupe saopštila je danas da je započela preradu šećerne repe u prerađivačkim centrima u Vrbasu i Pećincima.

Plan je, kako je navedeno, da ove godine prerade oko 1,2 miliona tona šećerne repe sa, blizu 22.000 hektara, što će rezultirati proizvodnjom od oko 170.000 tona šećera.

„Ove godine u Srbiji je šećerna repa posejana na 31.000 hektara, a zbog klimatskih uslova donela je brojne izazove. Zbog kišovitog marta setva je počela kasnije nego što je planirano, a čak 12 odsto posejanih površina moralo je da bude presejano zbog šteta od mraza, pokorice i vetra“, navedeno je u saopštenju.

Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, prema rečima generalnog direktora te kompanije Slobodana Košutića, šećerna repa se pokazala otpornijom od drugih ratarskih kultura i opravdala svoju titulu „kraljice polja“, pa se na većini površina očekuje prinos na nivou petogodišnjeg proseka.

„Iako je zasejana manja površina, ovogodišnja kampanja će obezbediti stabilno snabdevanje domaćeg tržišta šećerom, a određene količine biće i za izvoz“, rekao je Košutić.

Dodao je da „Sunoko“ nastavlja da kontinuirano ulaže, sarađuje i pruža pomoć poljoprivrednim proizvođačima, kao i razvija nove tehnologije, „jer je to jedini način da obezbedi održivu proizvodnju i zadrži lidersku poziciju Srbije na regionalnom tržištu šećera“.

Svoj doprinos ove godine imao je, kako je istaknuto i Istraživačko-razvojni centar „Sunoka“, koji je kroz praćenje bolesti i pojava štetočina davao preporuke uzgajivačima šećerne repe da bi zaštitili useve na najbolji način, predlagao sortimente otpornije na sušne uslove i pružao agrotehničke mere za bolju konzervaciju vlage u zemljištu.

Na ovaj način omogućeno je, dodaje se, da list šećerne repe bude dobro zaštićen od bolesti uz manji broj fungicidnih tretmana, a usevi su očuvani i u uslovima suše.

„‘Sunoko’ će svojim kooperantima i ove godine ponuditi najbolje uslove ugovaranja za proizvodnju šećerne repe koji će za 2026. godinu biti poznati u septembru“, navela je ta kompanija.

(Beta)

