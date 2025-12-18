Kompanija Sunoko proizvela 170.000 tona šećera

Kompanija Sunoko, članica MK grupe, saopštila je danas da je u svojim prerađivačkim centrima tokom ove godine preradila oko 1,2 miliona tona šećerne repe i proizvela 170.000 tona šećera.

Na tradicionalnom seminaru o šećernoj repi koji je Sunoko organizovao za svoje partnere i poljoprivredne proizvođače rečeno je da su, iako je 2005. druga uzastopna godina sa visokim temperaturama i malom količinom padavina, najbolji prinosi ostvareni u Sremu sa 61 tonom po hektaru, u Bačkoj 53 tone po hektaru, dok je u Banatu prinos bio 46 tona po hektaru.

„Klimatske promene donose sve neizvesnije uslove za proizvodnju većine ratarskih kultura. Od kraja maja do sredine jula poljoprivredni proizvođači suočili su se i sa ekstremnom sušom i tropskim talasima. Uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima, šećerna repa se pokazala tolerantnijom od drugih ratarskih kultura i opravdala svoju titulu kraljice polja, pa se očekuje prosečan prinos od oko 54 tone po hektaru, sa sadržajem šećera od oko 16,5 odsto, što je na nivou petogodišnjeg proseka“, rekao je direktor kompanije Sunoko Slobodan Košutić.

Naveo je da su odnosu na prethodni period ove godine puna agrotehnika i mere zaštite, koje preporučuje Sunokov Istraživačko-razvojni centar, primenjene na većem delu površina, zahvaljući čemu su ostvareni izuzetni rezultati.

„Fokusirani smo na širenje tehnologije kod svih proizvođača, a posebnu pažnju dajemo izboru parcele za gajenje šećerne repe i podršku uvođenju sistema za navodnjavanje, što će obezbediti stabilnost i dalji rast prinosa šećerne repe“, rekao je Košutić.

Kako je istakao, zahvaljujući merama u okviru tehnologije koju propagira Istraživačko-razvojni centar, kvalitet sirovine je ove godine bio neuporedivo bolji u odnosu na prethodne dve.

„Svi napori u postizanju veće produktivnosti proizvodnje šećerne repe i poboljšanju kvaliteta sirovine su od presudnog značaja kako bi se obezbedila konkurentnost industrije šećera, ne samo u regionu, već i u čitavoj Evropi, zbog izuzetno niskih cena šećera sa kojima se suočavamo već duži vremenski period“, poručio je Košutić.

Na seminaru je prezentovan Priručnik o gajenju šećerne repe koji je rezultat zajedničkog rada stručnjaka Istraživačko-razvojnog centra i eksperata u određenim oblastima proizvodnje šećerne repe.

„U seminaru je deo posvećen klimatskim promenama i stresu kod biljaka, kao i mogućim alatima za njihovo prevazilaženje“, rekao je direktor Istraživačko-razvojnog centra Saša Rajačić.

Na seminaru su govorili i stručnjaci iz regiona i proizvođači šećerne repe koji su izneli svoja iskustva u borbi sa izazovima klimatskih promena.

Predstavnici Sunoka su istakli da ta kompanija ostaje posvećena podršci poljoprivrednim proizvođačima i u narednoj godini, kako bi se dugoročno obezbedilo stabilno i sigurno snabdevanje srpskog tržišta šećerom.

(Beta)

