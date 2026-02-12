Kompanije iz Srbije u Moskvi dogovorile izvozne aranžmane u iznosu većem od 10 miliona evra

Kompanije iz Srbije, proizvođači i izvoznici u Rusiju i zemlje Zajednice nezavisnih država dogovorile su na sajmu "Prodekspo" u Moskvi nove izvozne aranžmane u vrednosti većoj od 10 miliona evra, objavila je danas Privredna komora Srbije (PKS).

Tokom četiri dana te sajamske, poslovno-promotivne manifestacije prehrambenih proizvoda, kompanije iz Srbije su imale 640 poslovnih pregovora.

Navedeno je da je, 18 kompanija iz Srbije predstavilo proizvodne kapacitete i izvozne potencijale, s ciljem povećanja izvoza na tržište Rusije.

Kompanije koje su se predstavile su Mlekara Šabac, Budimka Požega, Neoplanta Novi Sad, Mambikom agrar Beograd, Mlekara Ub, Frucom food Arilje, Coja promet Žitkovac, Damar Confit Beograd, Jaffa Crvenka, Packom International Leštane, Simex Original Subotica, Smiljanic komerc Požega, tartufi SR Beograd, Vinarija Čoka Plus Subotica, Valjevska pivara, Vinarija Jeremić Smederevo, Aretol Novi Sad i Zlatiborac.

Ruski uvoznici, distributeri i eksperti vodećih trgovinskih lanaca fokusirali su se, kako se navodi, na ponudu i proizvodne programe kompanija, proizvođača smrznute višnje i malina, smrznutog povrća, sušenog voća, mlečnih namaza i mladog sira, konditorskih proizvoda, čokolada, keksova i bombona, mesnih prerađevina, pašteta, proizvoda od tartufa, srpskog piva, vina i rakije.

Predstavništvo PKS razgovaralo je sa rukovodstvima Ministarstva poljoprivrede Rusije, Trgovinsko-industrijske komore, administracijama oblasti i regiona Rusije, direktorima uvoza vodećih ruskih trgovinskih lanaca H5 i Magnit i senatorom Rusije, u cilju promocije ponude kompanija iz Srbije, definisanja tehničkih izazova u logistici, ukupnog jačanja izvoza u tu zemlju.

„Bez obzira na ukupnu međunarodnu situaciju, restriktivne trgovinske sankcije, zahtevne logističke, špediterske, transportne i carinske procedure, ograničenja deviznih transfera, nestabilnost i nemogućnost projektovanja i planiranja poslovanja, koji su negativno uticali na dinamičan rast izvoza u prethodnom periodu, Ruska Federacija, prema mišljenju srpske poslovne zajednice, i dalje predstavlja vodeće, strateško tržište za plasman srpskih prehrambenih proizvoda“, rekao je direktor Predstavništva PKS u Rusiji Dejan Delić.

Ukupan izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Srbije u Rusiju u 2025. godini iznosio je 300 miliona dolara, uz rast od četiri odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Najviše su izvožena energetska pića, jabuke, smrznute višnje, mladi sir i mlečne namaze, dečiju hranu, konditorske proizvode, hranu za kućne ljubimce i drugo.

(Beta)

