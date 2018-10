Konferencija: Banke će morati da se takmiče u promociji digitalnih kanala (VIDEO)

Digitalizacija je sve značajnija za banke, koje će morati svoje poslovanje da prilagode novim tehnologijama i ponude jednostavnije i dostupnije usluge, ocenjeno je danas u Beogradu na regionalnoj bankarskoj konferenciji „Nova bankarska vizija“.

Konferenciju je organizovala kompanija Aseko za jugoiszočnu Evropu (Asseco South Eastern Europe), a okupila je vodeće stručnjake iz sveta bankarstva i informacionih tehnologija i predstavila trendove, nove poslovne modele i inovacije.

Direktor grupe Aseko SEE Piotr Jelenski je otvarajući konferenciju ocenio da digitalizacija postaje sve važnija i da će banke sve više da promovišu digitalne kanale i da se takmiče u tome.

Kako je istakao, bankama je potrebno i korisničko iskustvo, pogotovo mladih, „onih koji su od malih nogu digitalno potkovani“.

„Možemo da očekujemo da će klijent budućnosti želeti da sam ‘programira’ bankarske usluge i stvara bankarske proizvode i to na jednostavan način bez pisanja linija koda. Zato je naša današnja priča bila usmerena ka tome koliko je važno pružiti jednostavniji, lakši i brži pristup i usluge kako bi se održali klijenti, pa čak i povećao njihov broj i poverenje u banke“, rekao je on.

Istakao je da je za banku jako bitno da izabere adekvatan nivo digitalizacije u odnosu na svoje potrebe, ali i na bazu klijenata koje ima i hoće da stekne u budućnosti.

Član Upravnog odbora Payten-a Nenad Subotić izjavio je da se banke približavaju još više klijentima i da je digitalizacija doprinela da bankarski proizvodi budu dostupni svim kanalima.

On je podsetio da je jedna od tema skupa bila koliko će regulativa Evropske centralne banke PSD2 (Direktiva o platnim uslugama) i regulativa NBS o instant plaćanju omogućiti nove načine plaćanja i nove proizvode u bankarstvu.

Ocenio je da svi vide u tim regulativama priliku i da se banke ne boje potencijalno novih igrača na tržištu, kao i da su spremne za vreme koje dolazi.

„Promene u bankarskom sektoru, s perspektive krajnjeg klijenta biće najviše vidljive u tome da ćete vi možda lakše doći do nečeg što vam je potrebno. Danas većina banka daje keš kredite, i kredite po tekućem računu, i to su najprofitabilniji proizvodi u banakama, a ljudi koriste taj novac za kupovnu dobara kao što je na primer bela tehnika i automobili“, rekao je on.

Istakao je i da dolazi novo vreme gde će gradjani za kupovinu dobara koristiti bankarske usluge, ali neće morati da odlaze u banku i da podižu namenski kredit.

On je ocenio da su banke vrlo otvorene za novu tehnologiju, jer onda donosi optimizaciju, nove klijente i veće marže.

Kako je naveo primer, neke banke 20 odsto keš kredita prodaju kroz digitalne kanale – mobilnu aplikaciju ili internet, bez odlaska u banku.

Član Izvršnog odbora Sberbanke Miloš Nedeljković rekao je da digitalizacija ima visok prioritet u svim bankama, jer je zadatak banaka da usluge učini što dostupnijim i jednostavnijim.

„To je nešto gde će banke u narednom periodu morati da se istaknu, jer je konkurencija veoma velika“, rekao je on.

Podsetio je da je pušten u rad sistem za instant plaćanje u Srbiji za šta su klijenti banaka zainteresovani, a da je cilj da taj sistem dobije širu primenu, na primer u trgovačkim lancima.

Produkt menadžer za digitalne kanale Aseko SEE Nenad Rankov ocenio je da banke treba da otvore svoje poslovanje prema mladjim generacijama, koje su inovativne i slobodne.

„Banke treba da omoguće mladima da svoju kreativnost izraze i da sami kreiraju svoje bankarske usluge“, rekao je on.

Nova bankarska vizija prvi put je organizovana pre 15 godina, a u 2018. realizovano je šest izdanja konferencije koja su omogućila učesnicima iz celog regiona da steknu još detaljniji uvid u bankarsko tržište, trendove i najnovija globalna kretanja.

(Beta)