Konferencija Erste banke Finansijska pismenost – od finansijskog fitnesa do finansijskog zdravlja

Prva međunarodna konferencija posvećena finansijskoj pismenosti za mlade, pod nazivom „Finansijska pismenost – od finansijskog fitnesa do finansijskog zdravlja“, održana je Beogradu, u organizaciji Erste banke Srbija i podkasta „Jezik finansija“, sa ciljem da otvori dijalog o ključnim pitanjima finansijske pismenosti mlade generacije, objavila je danas Erste banka.

Konferencija je okupila mlade, uzrasta od 18 do 27 godina, kao i istaknute stručnjake iz oblasti finansijske edukacije, koji su razmenili znanja i uvide o značaju finansijske pismenosti kao temelja za odgovorno donošenje odluka i dugoročnu finansijsku sigurnost.

Program su otvorile direktorka Direkcije komunikacija Erste banke Marija Mutić i profesorka na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu Slađana Benković, koja je i autorka i urednica platforme „Jezik finansija“, istakavši da je finansijska pismenost ključna veština savremenog društva i važan preduslov za ekonomsku samostalnost mladih.

Tokom celodnevnog programa, kroz stručna izlaganja i panel diskusije, razmatrane su teme finansijske edukacije kao katalizatora finansijske nezavisnosti, uloge digitalizacije u jačanju finansijske inkluzije, kao i značaja finansijske pismenosti u kontekstu rodne ravnopravnosti.

Među govornicima i panelistima bili su direktorka Muzeja finansijske pismenosti u Beču Nina fon Gail, predstavnica Zavoda za izdavanje udžbenika Eleonora Vlahović, predstavnica Udruženja banaka Srbije Slađana Andrian Sredojević i profesorka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Dajana Barbić, koje su govorile o sistemskom razvoju finansijske pismenosti i uticaju savremenih tehnologija na finansijske veštine mladih.

Regionalne uvide o rodnom jazu i nivou finansijske pismenosti iznela je profesorka Ekonomskog fakulteta u Rijeci Bojana Olgić Draženović, dok su predstavnice Narodne banke Slovenije Sonja Primožič i Erste banke Sonja Konakov Svirčev ukazale na značaj rane finansijske edukacije, kao i na izazove sa kojima se žene suočavaju u procesu finansijskog osnaživanja, investiranja i pokretanja sopstvenog biznisa.

Kako je istaknuto, partnerstvom na ovoj konferenciji, Erste banka Srbija je još jednom potvrdila svoju dugoročnu posvećenost unapređenju finansijske pismenosti i osnaživanju mladih da donose informisane i odgovorne finansijske odluke, u skladu sa vrednostima i društvenom ulogom banke.

(Beta)

