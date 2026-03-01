Kopaonik biznis forum od danas do 4. marta

Na Kopaoniku danas počinje 33. Kopaonik biznis forum, u organizaciji Saveza ekonomista Srbije, na kome će se do 4. marta okupiti više od 1.500 učesnika i 210 panelista, a ovogodišnja centralna tema posvećena je industrijskoj politici kao osnovi dugoročnog privrednog rasta Srbije.

Kako je najavljeno, cilj ovogodišnjeg Foruma je da se kroz argumentovanu raspravu sagledaju ključni izazovi sa kojima se suočava srpska i regionalna ekonomija, kao i da se identifikuju održivi pravci razvoja u uslovima globalnih promena.

Fokus će biti na konkurentnosti, investicijama, tržištu rada, digitalnoj transformaciji i održivom razvoju u uslovima promenjenog globalnog ekonomskog okruženja.

Očekuje se da će razmena iskustava i različitih perspektiva doprineti formulisanju preporuka za unapređenje poslovnog ambijenta i formulisanju konkretnih mera dugoročnog rasta.

Prvog dana na programu Kopaonik biznis foruma uvodna izlaganja i paneli posvećeni su savremenim ekonomskim kretanjima, globalnim trendovima i izazovima razvoja.

Tokom narednih dana biće razmatrane teme industrijske politike, konkurentnosti privrede, investicione perspektive Srbije, razvoja finansijskog sektora, veštačke inteligencije, digitalizacije i primene novih tehnologija, kao i pitanja tržišta rada i održivog razvoja.

Na Kopaonik biznis forumu se očekuju predstavnici najvažnijih finansijskih institucija, kompanija i državnih organa.

Učesnicima će se obratiti guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Siniša Mali, dok će u panel diskusijama učestvovati predstavnici Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Evropske banke za obnovu i razvoj, kao i lideri vodećih regionalnih kompanija i međunarodnih organizacija.

Posetioce očekuje 35 panela, tri plenarne sesije i šest specijalnih događaja, a obratiće se i predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com