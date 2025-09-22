Kovačević (Nova – D2SP): Predsednik izjavama o minimalcu ugrožava rad privatnog sektora

Predsednik stranke Nova – Da se stranka pita (Nova- D2SP) Vladimir Kovačević rekao je danas da predsednik države Aleksandar Vučić izjavama o povećanju minimalca, bez konsultacija sa privatnim sektorom, ugrožava rad tog sektora.

Kako je navela ta stranka u saopštenju „namerno se izostavlja činjenica da, uz nepromenjenu stopu poreza i doprinosa koja je i dalje oko 60 odsto, država dodatno profitira na većoj osnovici“.

„Jedino je, uz ovakav nekreativan pristup, gubitnik, uvek privatni sektor“, ocenio je Kovačević.

Dodao je da je odavno trebalo poslodavcima smanjiti poreske stope na plate radnika, kao i da je radnicima trebalo omogućiti isplatu 13. i 14. plate bez poreza i doprinosa, ako su oni uredno plaćeni u prethodnih 12 meseci.

Istakao je da je, takođe odavno trebalo vratiti i poreski kredit za sve domaće investitore koji zaista grade i uvećavaju svoja preduzeća i svoje delatnosti.

„Zgrade i mašine ne mogu se odneti nigde, jer njihovi vlasnici, srpski privrednici, nemaju rezervnu državu. Pa zašto im onda ne dozvoliti poreski kredit, kao što je to nekada bilo“, rekao je Kovačević.

Naveo je da je kao opoziciona, ta stranka, vladajućem režimu nudila „kreativne predloge, a da nijedan do sada nije usvojen“.

„Svaki režim i njegova vlada, koja je gluva za stručne predloge suprotstavljene politike nema dugu budućnost, pa tako ni ova“, naveo je Kovačević.

(Beta)

