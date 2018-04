Krkobabić: Važno je da što pre dobijemo zakon o zadrugarstvu

Ministar zadužen za regionalni razvoj Srbije Milan Krkobabić otvorio je danas 10. Sajam privrede, poljoprivrede i turizma u Plandištu na kojem su izloženi su prehrambeni i zanatski proizvodi iz Srbije i inostranstva.

U okviru te jednodnevne manifestacije je i Sajam socijalnog preduzetništva, a Krkobabić je kazao da je važno da se što pre usvoji zakon koji će regulisati tu oblast.

„Potrebno je da ove godine dobijemo zakon o socijalnom preuzetništvu i da u budžetu za narednu godinu obezbedimo sredstva za zapošljavanje ljudi koji teže dolaze do posla“, rekao je Krkobabić.

Kako je istakao, za regulisanje socijalnog preduzetništva su zainteresovana izbegla i rasejana lica, osobe sa invaliditetom, kao i oni koji nisu konkurenti na tržištu rada i imaju preko 45 godina ili nekvalifikovani, a koji će „konačno moći da krenu da rade i da pristojno zaradjuju“.

Krkobabić je pred početak sastanka sa predsednicima opština Južnobanatskog okruga o pomoći zadrugarstvu rekao da je cilj da se u tom okrugu formira odredjeni broj zadruga.

„Južnobanatska sela su uvek imala zadruge i imaće ih ponovo. Hoćemo da probudimo zadrugarstvo u Vojvodini“, kazao je on i dodao da je za godinu dana osnovano 230 novih zadruga u Srbiji, od toga 45 uz Vojvodini.

„Potrudićemo se da pokrenemo privrednu aktivnost i stvorimo uslove da mladi ljudi imaju mogućnost izbora i da se opredele da nastave da žive ovde“, rekao je Krkobabić.

Ocenio je da je Južnobanatski okrug idelan za razvoj zadrugarstva i da bi bilo normalno da u svakom od sela u tom okrugu bude po jedna zadruga.

Podsetio da je ove godine za podsticanje zadrugarstva izdvojeno 825 miliona dinara i da je plan da se 60 do 70 zadruga stavi na zdrave noge.

Država, kako je istakao, za novoformirane zadruge daje do sedam miliona dinara, za postojeće do 15 miliona a za složene do 60 miliona dinara bespovratnih sredstava.

Predsednik opštine Plandište Jovan Repac zahvalio je ministru na poseti i ocenio da je to veliki dan za Plandište jer je osnivanje zadruga definisano kao zajednički cilj opštine i države.

„Poljoprivreda je prioritet opštine i važno je da se mali proizvodjači udružuju u zadruge i da imaju brend“, rekao je Repac.

Dodao je da Plandište već ima višegodišnje zasade i da će imati dosta voća, što je način da se opština brendira.

Načelnica Južnobanatskog okruga Danijela Lončar istakla je da je Plandištu potrebna pomoć i da očekuje da će je od države i dobiti i da će biti uzeto u obzir sve što je važno za tu opštinu.

(Beta)