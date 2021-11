Krkobabic: Zavrsen konkurs za zadruge, pare dobilo njih 57

BEOGRAD – Javni konkurs za zadruge je završen i na njega se javilo više od 300 zadruga, a sredstva je dobilo 57 zadruga, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Za realizaciju Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga u Srbiji, kako glasi pun naziv ovog konkursa, izdvojeno je ukupno pola milijarde dinara, pri čemu je za stare namenjeno po 15 miliona dinara a za nove po 7,5 miliona.

„Najveći broj zadruga koje su konkurisale je iz oblasti voćarstva, njih 21, zatim ratarstva 15, stočarstva šest, povrtarske četiri a ima po jedna socijalna i turistička. U narednom periodu stiže im novac za voćnjake, povrtnjake, mehanizaciju, nabavku stada i slično“, rekao je Krkobabić, gostujući na TV Pink.

Naveo je da su sredstva dobile i dve zadruge sa Kosova i Metohije.

Prema njegovim rečima sada se radi novi program za sledeću godinu, sredstva za tu namenu su odvojena u budžetu, što, kako je rekao, znači da zadrugarstvo u Srbiji nastavlja da se razvija.

Najavio je i da se nastavlja sa realizacijom programa nabavke minibuseva za sela, za šta je odvojeno 120 miliona dinara a prve minibuseve bi valjalo očekivati u februaru ili martu.

Govoreći o programu kupovine napuštenih kuća sa okućnicom za one koji žele da žive na selima Krkobabić je rekao da je rok za prijavljivanje istekao 1. novembra i da se javilo više od 900 zainteresovanih.

„Nismo očekivali da će interesovanje biti tako veliko“, istakao je on i dodao da će taj projekat biti nastavljen i sledeće godine.

Kada je reč o garantovanim, odnosno socijalnim penzijama za stare koji nisu radili, za šta se Krkobabić zalaže, rekao je da ne odustaje od te ideje i da ga je nedavni boravak u Kremnima kod Užica uverio u opravdanost uvođenja socijalnih penzija.

„Tamo sam na Miholjskim susretima sela, pričao sa ženama koje nisu radile, nemaju penzije niti ikakva primanja i one mogu sa pravom da očekuju od države socijalnu penziju kada napune 65 godina“, rekao je on.

Naveo je da će to zavisiti i od stanja u republičkom budžetu, ali, kako je rekao, ako znamo da je to nešto što je valjana stvar, onda se može odvojiti po 100 evra mesečno za te žene i ostale koji su u sličnoj situaciji kao one.

(Tanjug)

