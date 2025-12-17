KUD Pošte Srbije ‘Đoka Pavlović’ obeležio 80 godina rada velikim koncertom u Domu omladine

Kulturno-umetničko društvu (KUD) Pošte Srbije „Đoka Pavlović“ obeležilo je 80 godina rada velikim godišnjim koncertom u Domu omladine, a prikazano je igračko i pevačko umeće svih sekcija sa više od 100 učesnika u pratnji narodnog orkestra Društva.

Predsednica KUD-a „Đoka Pavlović“ Tijana Rajković rekla je sinoć pred početak koncerta da se Društvo razvijalo i održalo zahvaljujući „entuzijazmu i ljubavi brojnih generacija njegovih članova, koji su se u mnogim porodicama prenosili s kolena na koleno“.

Direktor Pošte Srbije Zoran Anđelković rekao je da će to preduzeće uvek podržavati udruženja koja neguju kulturu i čuvaju tradiciju i nacionalnu baštinu.

„Onaj ko ne ceni istoriju i kulturu svoga naroda taj ne može da kaže da je nešto u životu postigao“, rekao je Anđelković.

Istakao je važnost okupljanja svih generacija, a posebno mladih naraštaja, pod okriljem KUD-ova, sa ciljem očuvanja nacionalne kulture i isticanja „lepote, raznolikosti i bogatstva koje Srbija ima“.

Prvi izvođački ansambl izveo je „Igre iz okoline Niša“ koreografkinje Slavice Mihailović, potom „Starobosansko nemo kolo iz Glamoča“ Olge Skovran, kao i „Devojačko nadigravanje iz Crne Trave“ koreografa Janka Dimitrijevića.

Izvedene su i „Igre iz Srbije“ koreografa Pavla Jovanovića, dok su se izvorne pevačke grupe, ženska i muška, predstavile izvanrednim izvođenjem spletova tradicionalnih pesama, pod vođstvom Katarine Bojkov i Stevana Gojkovića.

Veterani su izveli koreografije Predraga Nestorovića „Vlaške igre iz okoline Kladova“ i „Starogradskim igrama“ Trajčeta Simeonovskog, dok je „Igre iz Šumadije“ istog koreografa izveo ansambl mlađih veterana.

Koncert je završen izvođenjem koreografije Milorada Lonića „Sinu sunce na svrljiški sabor“ koje je priredio Prvi izvođački ansambl.

(Beta)

