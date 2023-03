Lagard: Kamatne stope će rasti, obuzdavanje inflacije prioritet

FRANKFURT – Predsednica Evropske centralne Banke (ECB) Kristin Lagard najavila je u danas, u intervjuu za špansku medijsku grupaciju Vosento, da će kamatne stope najverovatnije biti podignute za 50 baznih poena u cilju daljeg obuzdavanja inflacije.

Prema njenim rečima to je bila odluka ECB, koja je nagoveštena na poslednjem sastanku posvećenom monetarnoj politici na kojem su sve brojke koje su ušle u analizu potvrdile da je povećanje kamatnih stopa vrlo verovatno.

„Glavna stopa inflacije je opala poslednjih meseci i nastaviće da opada u narednih nekoliko meseci. Ali bazna inflacija, koja u evrozoni isključuje energiju i hranu, je previsoka. Moramo da nastavimo da preduzimamo mere potrebne da se inflacija vrati na 2 odsto i mi to činimo“, rekla je Lagardova.

Ona je podsetila da mnogi ekonomski ekspreti ne isključuju povećanje kamatnih stopa u 2024. godine i preko četiri odsto, ali ukazuje da se radi na obuzdavanju inflacije, da postoji napredak u tom radu, ali ima još dosta posla koji bi mora biti obavljen.

„Moja glavna briga je inflacija. Ne želimo da razbijamo ekonomiju, to nije naš cilj, ali želimo da ukrotimo inflaciju. Povećanje kamatnih stopa je naš glavni alat da to i postignemo jer to umanjuje potražnju i smanjuje inflatorne pritiske. U ovom trenutku, ekonomija je otporna, zaposlenost je visoka, a nezaposlenost na najnižem nivou ikada“, predočila je Kristin Lagard.

Ona je potvrdila da građani pate zbog inflacije, posebno oni najugroženiji i oni koji su najizloženiji, kao npr. penzioneri sa niskim primanjima.

„U EVB verujemo da bi podrška vlada trebalo da bude usmerena na te ugrožene kategorije, ali privremeno, na određeni rok. Kada se situacija popravi, kada cene energije padnu i kada se cene hrane stabilizuju, vlade bi tada trebalo da ukidaju podršku jer se tako podstiču građani da štede energiju umesto da je koriste kao da ništa ne košta“, rekla je Lagardova.

(Tanjug)

