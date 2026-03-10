Lazarević: Beograd kao domaćin Expo 2027 će profitirati u svakom pogledu

Ministarka trgovine Srbije i komesarka za specijalizovanu svetsku izložbu "Expo 2027" Jagoda Lazarević izjavila je danas, na otvaranju sastanka predstavnika zemalja učesnica "Expo 2027", da će ta manifestacija biti više od svetske izložbe kao zajednički projekat saradnje i dugoročnog partnerstva, a da će Beograd kao domaćin u svakom pogledu profitirati - ekonomskom, političkom i kulturnom.

„Za Srbiju Expo znači obavezu. Obavezu o transparentnosti i konstruktivnom dijalogu, obavezu da obezbedimo da se svaka zemlja učesnica oseća da je Expo zaista naš, a da pripada svima nama“, rekla je ona na otvaranju drugog po redu Susreta međunarodnih učesnika izložbe „Expo 2027“ u Beogradu (International Participants Meeting – IPM).

Navela je da je kao ministarka unutrašnje i spoljne trgovine videla iz prve ruke kako Expo otvara nova vrata za biznise i za države u vremenu globalne složenosti na ekonomskom nivou.

Dodala je da će se se tokom tri dana drugog susreta zemalja učesnica „Expo 2027“ u Beogradu delegatima pružiti odgovori na sva pitanja koja imaju u vezi sa organizacijom i spremanjem nastupa na izložbi.

Ona je ponovila i da je 18 milijardi evra ukupna vrednosti svih projekata u okviru investicionog ciklusa „Skok u budućnost 2027“ i da je „Expo 2027“ samo jedna od komponenti tog ciklusa, ali nije kazala koliko će sama manifestacija koštati, navodeći da je to pitanje za ministra finansija.

„Postoji distinkcija kada gradite infrastrukturu, ona nije samo za Expo. Ona je nešto što ostaje i što će ovoj zemlji biti potrebno u godinama pred nama“, navela je Lazarević.

Komesarka za specijalizovanu svetsku izložbu „Expo 2027“ je, odgovarajući na pitanje novinara iz Konga da li će Srbija moći da ispuni obećanje o finansijskoj pomoći određenim zemljama u Africi kako bi mogle da tvore finansijsku konstrukciju za učešće na izložbi, navela da je srpska ekonimja stabilna, zahvaljujući ranijim reformama.

„Ne možemo da predvidimo šta će se desiti narednih godinu dana, ali ono što smo obećali kao pomoć zemljema iz Afrike, Azije i Latinske Amerike za sada stoji i nadam se da će da se ispuni do početka decembra. Obaveza nam je da završimo izgradnju paviljona. Nema trenuto briga po pitanju pomoći finansiranja zemalja koje treba da učestvuju“, kazala je Lazarević.

Odgovarajući na pitanja medija iz Albanije, da li će Srbija dozvoliti da se Priština, ako hoće, samostalno predstavi na „Expo 2027“, rekla je da Kosovo i Metohija učestvuje kao sprska autonomna pokrajina, odnosno kao domaćin, te da je za učešće na Expo potrebno članstvo u Međunarodnom birou.

„Kosovo učestvuje kao naša autonomna pokrajina, nemojte da sumnjate u to, samo je pitanje perspektive, kako vidite Kosovo“, navela je Lazarević.

Ukazala je da dijalog Beograd i Prištine treba u ovim okolnostima ostaviti po strani, ističući da je Srbija posvećena dijalogu.

„Sada govorimo o Expo koji je pod okriljem Međunarodnog biroa. I vrlo je jasno ko može da bude član tog biroa. Morate da imate stolicu u Ujedinjenim nacijama. To znate“, rekla je Lazarević.

Za izveštavanje sa trodnevnog skupa u Sava centru akreditovano je 160 novinara iz 57 zemalja.

U Save centru su, kao su naveli iz PR službe Vlade Srbije, za učesnike skupa, pripadnike islama, obezbeđene sobe za molitvu posebno za žene, posebno za muškarce.

