Lidl otvara još tri prodavnice 8. novembra

Kompanija Lidl Srbija najavila je danas da će 8. novembra, u osam časova otvoriti još tri prodavnice – u Kruševcu, Pančevu i još jednu u Beogradu, kod Ade Ciganlije.

Kako se navodi u saopštenju, u Lidlu su pripremili asortiman od 1.500 proizvoda i dodatne „slavljeničke“ cene za potrošače u ove tri prodavnice povodom otvaranja.

Novina koju Lidl donosi potrošačima u Beogradu jeste drugačiji tip prodavnice, predvidjen za delove grada u kojima je izazovno obezbediti prostor za spoljni parking, pa se u prizemlju objekta nalazi garaža, dok je prodajni prostor na prvom spratu.

I prodavnica u Pančevu izgledom je drugačija od do sada otvorenih prodavnica u Srbiji, po tome što ispred ulaza, koji je pod pravim uglom, ima nadstrešnicu.

„Medjutim, ono što je za potrošače najbitnije jeste da se unutrašnji prodajni prostor ne razlikuje, kao i da prilagodjavanja i praćenje najnovijih standarda gradnje omogućavaju prvom savremenom diskontu u Srbiji da pruži svojim potrošačima lepše iskustvo kupovine, da bude prijatno i sigurno mesto za rad zaposlenih i da odgovorno postupa prema životnoj sredini“, saopštili su iz Lidl Srbija.Novootvorene Lidl prodavnice će, kao i one do sada otvorene, raditi svakoga dana u nedelji, od osam do 22 časa.

