Ljajić: Nije postignuta saglasnost sa Makedonijom o izvozu brašna

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić rekao je da sa makedonskim ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Ljupčom Nikolovskim nije postignuta saglasnost oko povlačenja spornog pravilnika Vlade Makedonije o markiranju brašna, kojim je mlinarima iz Srbije otežan izvoz na tržište te zemlje i da zbog toga danas neće biti održan ranije najavljen sastanak u Skoplju.

„S obzirom na to da nismo došli do održivog rešenja i predloga sporazuma, nema ni razloga da danas putujemo u Skoplje. Dogovor je da tokom vikenda nastavimo sa usaglašavanjem, kako bi smo došli do jednog sporazuma, koji će na dugoročan i sistemski način da reši problem izvoza brašna iz Srbije u Makedoniju“, kazao je Ljajić.

Ministar je dodao da je cilj Vlade Srbije „da ubuduće budu izbegnute situacije u kojima svake godine imamo vancarinske barijere na izvoz srpskog brašna u Makedoniju“.

„Ovo je već 13. put u poslednjih nekoliko godina da kroz različite modalitete imamo barijere, koje u velikoj meri otežavaju našim mlinarima da izvoze brašno na makedonsko tržište“, naveo je Ljajić.

Ako Srbiji Makedonija ne postignu dogovor, upozorio je Ljajić, alternativa je nastavak primene mera i kontramera, od kojih će štete imati privrednici u obe zemlje, a svakako će, kako je kazao, na taj način biti ugroženi i ukupni bilateralni odnosi Srbije i Makedonije.

„Zato ćemo na svaki način pokušati da dodjemo do obostrano prihvatljivog rešenja ovog problema“, rekao je Ljajić.

Za srpske proizvodjače Makedonija prdstavlja treće izvozno tržište, na koje godišnje plasiraju 30.000 do 40.000 tona brašna.

