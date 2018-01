Ljajić: Prodaja Telenora znači dve stvari

Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da je vest o prodaji Telenora poslovna odluka kompanije, i da mi ne možemo ništa da predvidimo.

Ljajić je rekao i da nema nikakvu zvaničnu informaciju da bi to moglo da se dogodi, osim spekulacija koje se javljaju nekoliko meseci unazad.

„Mi smo posle toga imali jedan sastanak sa poslovodstvom Telenora ovde i oni su nam tada rekli da te informacije oko preuzimanja te kompanije od strane jednog telekomunkacionog operatora koji posluje ovde nisu tačne“, priča Ljajić, a prenosi B92.

Što se tiče poslednjih informacija, da je kompanija Telenor dobila nezatražene ponude za preuzimanje njenog portfolija poslovanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, Ljajić kaže da je to poslovna odluka kompanije:

„Ako se to dogodi, to znači dve stvari – da imamo dobro poslovno okruženje, i da imamo tržšte telekomunikacija koje je stabilno ako već postoji interes za preuzimanje jednog ovako velikog operatera“, rekao je on.