Lovački savez Srbije na Sajmu nautike, lova i ribolova u Beogradu

BEOGRAD – Lovački savez Srbije je među izlagačima na ovogodišnjem 43. Međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova, a taj savez broji 83.000 lovaca članova u Srbiji i 296 lovačkih udruženja.

Štand je okružen velikim brojem izlagača u Hali dva Beogradskog sajma, na kojima se osim oružja, optičke opreme, odeće i obuće za lov nalaze i proizvodi od kože.

Predsednik Lovačkog saveza Srbije Bratislav Ćirković rekao je da je lov, osim što je značajna grana poljoprivede i značajna grana turizma.

„Ono što beležimo u poslednjim godinama je porast broj turista lovaca u Srbiji, jer Srbija jeste jedan neiscrpan potencijal kada su u pitanju njene prirodne odlike. Svake godine imamo desetak hiljada turista tokom cele godine ali oni ne dolaze na jedan dan nego tu provedu više nedelja. Takođe, ono što beležimo je da veliki broj tih turista ponovo posećuje Srbiju“, rekao je Ćirković.

On je kazao da nije reč samo o turistima koji dolaze da odstrele divljač već da je u poslednjih nekoliko godina i veliki broj lovnih turista takmičara kada je u pitanju obuka lovačkih pasa.

„Beležimo i veliki broj takmičara kada je u pitanju `prodaja mirisa` odnosno kada je u pitanju obuka pasa na terenima pre svega južne i jugoistočne Srbije gde je populacija Poljske jarebice poslednja oaza u Evropi, koju mi ne lovimo već je ljubomorno čuvamo“, rekao je Ćirković.

Najveći broj turista dolazi iz zemalja Zapadne Evrope kao što su Italija, Francuska i Nemačka.

„Italijani dolaze da obučavaju pse, francuzi i nemci dolaze u lov na srndaća na jelensku divljač, lov divlje svinje, a ono što mi možemo da ponudimo su kako naša otvorena tako i komercijalna lovišta od Subotice do Preševa“, rekao je Ćirković.

Na pitanje šta najviše love Ćirković je rekao da kada je u pitanju konvencionalni način lova uglavnom love krupnu divljač, a kada su u pitanju neke druge vrste lova najviše love fazana.

„Pre svega jako potenciram ono karakteristično i bitno za našu državu – a to je obuka pasa na Poljsku jarebicu, koja nema nigde u Evropi, a kod nas je ima i to je zasluga lovaca i korisnika lovišta jer to znamo da sačuvamo“, istakao je Ćirković.

Posetioci sajma na štandu Lovačkog saveza Srbije mogu da dobiju sve potrebne informacije, a lovci da daju svoje predloge, sugestije kako bi se, kako je rekao Ćirković, unapredilo gazdovanje lovištima u Srbiji.

„Lovački savez Srbije ima i svoje regionalne saveze i pokrajinske saveze kao što su saveza AP Vojvodine i KiM, a pored toga imamo i sedišta u Užicu, Kragujevcu i Nišu to su regionalni savezi. Imamo 83.000 članova i 296 lovačkih udruženja. Ovde smo da čujemo i kritike lovaca, njihove zamerke, predloge kada je u pitanju promena podzakonskih akata, a sve kako bismo unapredili gazdovanje lovištima Srbije“, rekao je Ćirković.

On je najavio učešće Lovačkog saveza Srbije na predstojećem sajmu u Nišu, nakon toga u Kragujevcu, a u septembru na velikom Sajmu lova i ribolova u Novom Sadu.

(Tanjug)

