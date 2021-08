Lučić: Siguran razvoj Telekoma u sledećih 10 godina

BEOGRAD – Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić ocenio je da inicijativa Otvoreni Balkan daje dodatnu argumentaciju za širenje u regionu i naveo da objedinjavanje sportskih sadržaja na Areni donosi veći broj korisnika i veći prihod.

On je za TV Pink rekao da makedonsko tržište ima dobar potencijal za Telekom te da će krenuti da nude najpre satelitske programe, a zatim će preko tamo postojećih operatera ponuditi mobilnu telefoniji i internet.

„Sada je potpuno drugačija atmosfera nego ranije. Pre tri godine smo probali da kupimo operatera u Albaniji, pa smo faktički bili politički zaustavljeni, a sad je novi duh“, rekao je on.

Lučić je istakao da je cilj Telekom Srbije regionalno širenje i jačanje, te da je zato već tri godine pod kontinuiranim udarom konkurencije United grupe preko njihovih kanala.

Kao besmislice on je ocenio objave pojedinih portala u Hrvatskoj da će doći do povećanja cena Arene.

„Naša snaga je povećanje broja korisnika. Faktički je povoljnije i za korisnike kad je sav sport na jednom a ne dva kanala“, rekao je i dofao da Arena već deceniju uspešno funkcioniše u Hrvatskoj.

On je rekao i da nisu tačni navodi nekih medija da će doći do postepenog poskupljenja pretplate, a kao potpunu besmislicu je ocenio tvrdnju da Srbija širi uticaj preko Telekoma.

„Kompanija koja je probala da izvrši politički uticaj, pogotovo kroz informativne kanale, u svim zemljama regiona, nismo mi – nego naša konkurencija United grupa“, rekao je on.

Naveo je da ta grupa uz sportske kanale plasira informativne kanale koji im postaju jedno od glavnih oružja odbrane.

„U Srbiji čim smo mi krenuli da uzimamo korisnike na tržištu, odmah je krenula lažna priča da time što uzimamo korisnike SBB ugrožavamo slobodu medija“, ocenio je on.

Pored sportskih kanala Telekom je, istakao je Lučić, krenuo da snima veći broj serija i produkcija i to ne samo za region nego za čitav svet.

„Besmisleno da neko tvrdi da time što će se španska ili premijer liga emitovati na Areni, to upošte ima veze sa poltikom i geopolitikom. To pre svega ima veze sa jačanjem naše kompanije“, rekao je on.

Naveo je da očekuje da će dugoročan sportski sadržaj dovesti bitan broj korisnika na Telekom mrežu, te da će Arena ojačati u regionu, a cela kompanija će višestruko povećati prihod.

„Samo kroz ove aktivnosti oko sportskog sadržaja, procena je da ćemo do 2029. godine imati dodatni prihod od preko milijardu evra“, rekao je on.

Dodao je da Telekom povećava svoju vrednost ne samo na osnovu rezultata poslovanja u 2021. godini.

„Potencijalni kupac procenjuje sadašnju situaciju i sigurnost investicija u budućonosti. A ono što smo uradili do sada, od ulaganja u infrastrukturu do kupovine sadržaja, garantuje Telekomu Srbije siguran razvoj u sledećih 10 godina. Ništa ne može da se desi na tržistu da nas poremeti, a to dosta vredi“, poručio je Lučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.