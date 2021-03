Lučić: Telekom od juna pomaže razvoj domaćih startapova

BEOGRAD – Fond za finasiranje startapova koji formira Telekom Srbija od juna će početi zvanično da prima predloge ideja i projekata za razvoj inovacija, koje mogu poslati i pojedinci i firme, u bilo kojoj formi.

To u razgovoru za Tanjug najavljuje generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić i ističe da će to predzeće osnovati poseban fonda za finansiranje domaćih startapova kako Srbija više ne bi izvozila samo znanje, već konkretne proizvode.

On je naglasio da je planirano da u narednih pet godina bude uloženo ukupno 25 miliona evra, odnosno po pet miliona evra godišnje u ove svrhe, ali i izrazio očekivanje da će taj iznos biti dvostruko veći, jer će sigurno postojati interes domaćih kompanija da se pridruže fondu.

„Venčr kapital fond (venture capital) je standardni način kako velike korporacije u velikim zemljama finansiraju startap ideje. To nije novost ni u svetu telekomunikacija, Dojče Telekom ima takav fond“, kaže Lučić.

Naglašsava da će rad fonda osim za samu kompaniju biti važan i za Srbiju, i da je takav fond nedostajao našoj zemlji.

„On će već biti formiran do juna, i u prvih pet godina ćemo minimalno finansirati pet miliona evra godišnje, znači 25 miliona evra će biti vrednost tog fonda u prvih pet godina, s tim što mislimo da ćemo privući veći broj domaćih privatnih kompanija da budu deo sistema, tako da će fond imati bar još toliko sredstava“, kaže Lučić.

Prvi čovek Telekoma dodaje da će fond voditi menadžeri iz SAD-a i Izraela, zato što su te dve zemlje najbolje u svetu kada je reč o ovakvom sistemu finansiranja startapova.

„Jer, to je jedna vrsta industrije. Kada postavite sistem kako treba može doći do velike produkcije odličnihn ideja i aplikacija koje posle izvozite u čitav svet. Te dve zemlje su značajnije odskočile u tom segmentu, i tu ima već dosta fondova sa višegodišnjim iskustvom“.

Takođe, Lučić naglašava da je za funkcionisanje fonda važno da se profesionalno vodi, da ga vode osobe koje već imaju iskustvo u toj oblasti, jer stratapovi obično imaju samo ideju o nekom proizvodu.

„Znači, nije samo bitno finansiranje, nego uobličavanje toga u neku biznis ideju, kao i procena da li ta biznis ideja na kraju zarađuje, kako ćete je plasiati, da li ćete ići na neku kampanju po čitavom svetu ili fokusirano na nekoliko zemalja… Sve je to vrsta strategije koju donosi fond“ ističe Lučić.

Otkrio je da je Telekom već dobio dosta biografija vrlo uspešnih ljudi kolji bi došli u Srbiju da u nekom periodu vode taj fond.

Osim menadžmenta, biće formiran i Bord supervizora fonda u koji bi bili uključeni svi dobri poznavaoci iz „Digitalne Srbije“ koji bi davali dodatno stručno mišljenje.

„Cilj je da od hiljada ideja koje će sigurno pristizati budu procenjene one koje treba investirati, jer to je najteži segment. Da procenite u toj početnoj fazi koja ideja će biti uspešna, jer najisplativije i jeste u početnoj fazi da finansirate. Tada za jedno vrlo malo ulaganje postajete kao fond vlasnik dela te startap firme, uglavnom manjinski, nikad većinski i onda zajedno sa tim startapom krećete da razvijate priču, ali delite i rizik“, napominje Lučić.

Kaže da se obično smatra kako od 10 ideja samo jedna bude uspešna i dodaje da očekuje da će u Srbiji to biti veći broj.

„Ubeđen sam da će procenat uspešnih ideja u Srbiji biti veći, zato što je kvalitet našeg stručnog kadra veliki, kvalitet naših tehničkih fakulteta je dobar, imamo dosta kreativnih ljudi, jer tu nije bitno samo dobro programiranje, nego dobar dizajn i drugi segmenti da bi se uobličila jedna ideja“.

Lučić dodaje da u toj oblasti Telekom ima prednost pošto većina tih aplikacija i servisa može tu da se i testira.

On je naglasio da će od rada fonda biti višestruka korist, pre svega zato što će se značajnije povećati izvoz softvera, kao i da će i Telekom unaprediti sopstvenu ponudu.

„Tako da Telekom ima višestuke koristi. Doći će do mogucnosti razvoja servisa za svoje korisnike i biće kroz fond suvlasnik mnogo novih startap firmi, i potpuno sam uveren da će mnoge od njih biti veoma uspešne. Time Telekom osim znacajnije zarade koja posle dolazi godinama kroz te ideje i projekte povećaće značajnije vrednost svoje firme, a Srbija dobija mnogo. Mislim da je ovaj korak nedostajao“.

Prvi čovek Telekoma objašnjava kako će fond stimulisati sve koji imaju preduzetnički duh da mogu da stvore neku preduzetničku ideju.

„Ono što je vrlo bitno, dolazi vreme četvrte digitalne revolucije, razvija se 5G i ospeg prostora gde možete da budete inovativni se znacajnije širi. To više nisu samo neke aplikacije koje stavite na internet kao što su u početku bili Gugl, Fejsbuk, Amazon, to su sad sve više razne primnene senzora, nanorobota od medicine do autopilota u kolim. Šire se oblasti u kojima može da se pronađe nova ideja“, napominje Lučić.

Ubeđen je da će Srbija, zahvaljujući saradnji Telekoma Srbije, fonda i startapova koje će biti pomognuti biti prepoznata kao jedna od zemalja gde će se straptapovi razvijati, kao što je sada slučaj sa Amerikom i Izraelom i da će se i o Srbiji za četiri-pet godina pričati kao zemlji sa velikim brojem inovativnih ideja koje su plasirane u inostrastvu.

Dodaje da će razvoj startapova biti znacajna i za domaću industriju.

„Prednost u novoj industrijskoj revoluciji baziranoj na internetu je što svi imaju šansu da naprave proizvod i da ga postave na internetu gde se nalazi nekoliko milijardi ljudi. Koliko će ljudi koristitit vaš proizvodi zavisi isključivo od vaše kreativnosti i inovativnosti. Zato je ovo šansa i za male zemlje, ali opet mora da se napravi neki sistem koji zahteva da se ljudima u počenoj fazi koji naprave neki starpt pomogne da razviju ideju i da je plasiraju kao odličan proizvod“, rekao je Lučić.

Takođe, očekuje da će se tako doćio do više uspešnih projekata u našoj zemlji kao što je Nordeus na koje ćemo svi biti ponosni.

Lučić ističe da će pomoć srpskim startapovima omogućiti da obrazovani ljudi ostanu u Srbiji.

„Moja generacija, ja sam morao svoje znanje da prodajem u Švedskoj i Nemačkoj, oni više ne moraju. Ali trend u Srbji je da se iznosi znanje tako što mladi ljudi rade za neke američke firme onlajn, a naša intencija je da oni budu preduzetnici, da sami nešto naprave i da to onda izvoze, a da ne izvoze samo znanje“, objasnio je direktor Telekoma.

Kaže da su ideje dobrodošle, bez posebnih uslova.

„U suštini bilo kakva prijava će biti dobrodošla. Već sada nam se javljaju projekti koji su u fazi istraživanja poslednje dve ili tri godine, ali zbog nedostatka para nisu mogli da postanu proizvod. Slobodno neka se prijave svi, makar to bila samo ideja. Od juna će biti prijava, i mi ćemo onda da izvršimo procenu, mi ćemo pomoći da se to uobliči u biznis proizvod, a onome ko je već krenuo da razvija godinu ili dve, a već se prijavljuju takve firme, analiziraćemo kakav je proizvod i da li već u svetu postoji neka konkurencia i da li mi možemo ako investiramo da budemo konkurentni“, rekao je Lučić.

Fond je namenjen srpskim startapovima, ali je planirano da se on kasnije proširi teritorijalno, ali i po vrstama.

„Definitivno, u prvoj fazi smo zaintersovani da firme budu iz Srbije, a posle ćemo proširiti na region. To ceh biti jedni uslov na početku, a svaka ideja je dobrrošla. Mi preferiramo telemunikacione i IT ideje, jer je to najlakše pomoći i blisko je našoj struci, ali ćemo biti široki za sve oblasti“.

Pravo prijave imaju ne samo preduzeća, već i pojedinci.

„Pojedinci koji imaju dobru ideju ne moraju na silu da formiraju firmu, mi ćemo im pomoći, samo neka se jave. Isključivo ćemo ceniti ideju po univerzalnosti proizvoda i načina naše biznis procene, zato je vrlo bitno dovesti iskusne ljude iz ove branše. Tu je sada iskustvo najbitnije“.

On je naglasio da će Telekomov startap fond brinuti i o zaštiti patenata i pružati pravnu pomoć.

„Mi kada finsnsiramo neki projekat postajemo deo tog projhekta i nama je u intresu da ga maksimalno zaštitimo. Iskustvo govori da je u internet biznisu brzina pre svega bitna, brzina realizacije, teško možete zaštiti neku ideju“, rekao je Lučić.

(Tanjug)

