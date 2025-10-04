Lučić: Telekom Srbija u novembru dobija američki kredit za finansiranje 5G mreže

Generalni direktor „Telekom Srbije“ Vladimir Lučić izjavio je da do kraja novembra očekuje potpisivanje aranžmana sa američkom Eksim bankom za finansiranje 5G mreže u Srbiji, a da će taj zajam imati povoljnije uslove nego što bi dobili kod komercijalnih banaka.

On je gostujući na RTS-u izjavio da bi to bio prvi sporazum koji neki evropski telekomunikacioni operater potpisuje sa tom američkom finansijskom institucijom, odnosno drugi u svetu.

„To znači podršku direktno američke države, američkih institucija za razvoj 5G mreže, a mi dosta koristimo američke proizvode u našem sistemu, od IBM-a do Majkrosofta. Eksim banka će faktički kreditirati izuzetno povoljnim kreditom, mnogo povoljnijim nego što su komercijalni krediti“, naveo je Lučić.

Prema njegovim rečima, i evropske i američke finansijske institucije spremne su da „Telekomu“ pomognu u razvoju 5G mreže, a njihov cilj je da ona postane funkcionalna u decembru.

Generalni direktor kompanije je rekao da je postavljena osnova infrastrukture koja će omogućiti da korisnici odmah vide 5G u velikim gradovima, čim se dobije dozvola, ljudi će videti 5G na svom telefonu.

„Sada raspisujemo tender za dodatne stanice koje ćemo rasporediti. U prve dve godine ćemo popriličan deo Srbije pokriti 5G mrežom. Cilj je da do kraja 2027. godine cela Srbija bude potpuno pokrivena“, izjavio je Lučić.

Govoreći o poslovanju „Telekoma“ na Kosovu, Lučić je dodao da je kompanija pokrenula inicijativu za dobijanje treće licence za mobilnu telefoniju, za koju očekuje veliku podršku od SAD.

„Iako smo sa prošlom administracijom imali odlične odnose, pre dve godine ključni doprinosi američkog ambasadora u Prištini i Beogradu su bili da sprečimo da (kosovski premijer Aljbin) Kurti isključi MTS. Dosta argumentovano smo objasnili zašto treba da se ispuni ta tačka Briselskog sporazuma i da se MTS-u da treća licenca“, rekao je Lučić.

Takođe je dodao da tamošnja podružnica internetom, fiksnom, mobilnom telefonijom i televizijom pokriva 30.000 domaćinstava.

„Američkoj administraciji smo istakli da pre Kurtijeve administracije nismo imali problema, da su ranije administracije čak imale razumevanje za našu kompaniju. Nadam se da u sastavljanju te nove vlade, Kurtijeva administracija neće biti više toliko jaka, jer očigledno ona nema nikakav sluh, niti želi da primakne srpskom narodu. Njen cilj je iseljavanje srpskog naroda. Čini mi se da su, pogotovo u američkoj administraciji, informacije o štetnosti tih Kurtijevih delovanja sve jasnije“, rekao je Lučić.

(Beta)

