Lukoil firme u Srbiji i drugim zemljama prodaje kiparskoj kompaniji Gunvor, čeka se odobrenje OFAC-a

Ruska kompanija PAO „Lukoil“ saopštila je u četvrtak da je primila ponudu kompanije Gunvor Group Ltd. za kupovinu „Lukoil International GmbH“, koja je 100 odsto ćerka kompanija PAO „Lukoil“ i koja poseduje međunarodnu imovinu Lukoil Grupe.

Ključni uslovi transakcije ranije su usaglašeni između strana, dodaje se u saopštenju.

Sa svoje strane, PAO „Lukoil“ je prihvatio ponudu, obavezavši se da neće voditi pregovore sa drugim potencijalnim kupcima.

„Zaključenje obavezujućeg ugovora o transakciji zavisi od ispunjenja prethodnih uslova, uključujući dobijanje dozvole od OFAC-a od strane kupca, kao i svih drugih relevantnih licenci, dozvola i odobrenja u primenjivim jurisdikcijama. Ako bude potrebno, strane planiraju da podnesu zahtev za produženje postojeće OFAC licence i dobijanje dodatnih licenci kako bi se obezbedilo neometano funkcionisanje međunarodne imovine i bankarskih usluga do završetka transakcije“, navodi se u saopštenju.

Prodaja „Lukoil International GmbH“ rezultat je sankcija koje su neke države uvele protiv kompanije i njenih podružnica.

Ruska kompanija Lukoil posluje na 11 tržišta van Rusije, među kojima je i Srbija.

„Lukoil Srbija“ zauzima drugo mesto po broju benzinskih stanica na tržištu Srbije, zapošljava oko 180 ljudi, a kroz partnersku – dilersku mrežu oko 800. Kompanija ima 112 aktivnih benzinskih stanica širom Srbije, kao i dva naftna skladišta.

Gunvor je nezavisna kompanija za trgovinu robama sa sedištem u Ženevi, registrovana na Kipru. Kompaniju su 2000. godine osnovali švedski milioner Torbjorn Tornkvist i ruski oligarh Genadij Timšenko, koji je u međuvremenu izašao iz vlasništva.

Tornkvis je većinski vlasnik kompanije sa blizu 85 odsto vlasništva, dok preostalih oko 15 odsto poseduju zaposleni.

Kompanija važi za četvrtog najvećeg trgovca sirovom naftom u svetu. Većina nafte kojom Gunvor trguje je iz Amerike, mada radi i sa naftom iz Afrike, Azije i Južne Amerike.

Od kada su Rusiji uvedene sankcije zbog rata u Ukrajini Gunvor je prekinuo trgovinu ruskom sirovom naftom.

