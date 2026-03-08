Mačvanski poljoprivrednici obustavljaju proteste jer su ostali sami

Poljoprivrednik iz Bogatića Milan Pajić, iz udruženja "Naše mleko", saopštio je na današnjem protestu u tom mestu da poljoprivrednici iz Mačve obustavljaju proteste na ulici, jer su, kako je rekao, ostali sami.

Pajić je okupljenima na protestu kazao da mu je žao jer su poljoprivrednici iz Mačve i doline Jadra ostali jedini na ulici, preneo je portal N1.

„Ne znam više šta bih vam rekao… Nećemo odustati, mi kao poljoprivrednici jedini nemamo razloga više da budemo na ulici. Rekli smo i studentima – kad budete imali priliku i rešili nešto da promenite, vi nas zovite“, kazao je Pajić.

Dodao je da poljoprivrednici neće „šetati“ i da oni koji misle da tako može nešto da se promeni – „neka nastave tim putem“.

„A, mi ćemo da prelećemo naše zemlju i da hranimo vas koji nas ne slušate“, kazao je Pajić.

Najavio je za 17 časova u Loznici skup za puštanje na slobodu pritvorenih poljoprivrednika i aktiviste udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatka Kokanovića i pozvao ljude da se pridruže.

U centru Bogatića su danas miran protest organizovali mačvanski poljoprivrednici i drugi građani tog mesta, okolnih šabačkih i lozničkih sela.

Radio-Televizija Srbije je prenela da su centralne ulice bile blokirane poljoprivrednom mehanizacijom u znak podrške dvojici poljoprivrednika koji koji su posle puštanja iz pritvora dobili zabrane – jedan prilaska svedocima, tako da ne može da ode kući jer su supruga i sin svedoci, a drugi prilaska javnim skupovima.

Na skupu se prikupljaju potpisi građana na zahtev Osnovnom sudu u Loznici da se oslobodi poljoprivrednik i aktivista udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović koji je od prošle nedelje u pritvoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com