Mađarska „Elektromega“ razvila prelazak na elektro pogon za teška vozila

BUDIMPEŠTA – Projekat prelaska kamiona, kamiona za smeće i prikolica sa dizel na električnu energiju pomoću tehničkog rešenja koje je razvila mađarska kompanija „Elektromega“ izaziva veliko interesovanje širom Evrope, objavio je danas mađarski Dejli njuz.

Kako se podseća, tender za električna vozila za prevoz smeća objavljen je 2010. godine, a pre toga razvoj projekta je započeo na Univerzitetu u Debrecinu, gde su trkački automobili počeli da se pokreću električnim motorima, da bi 2014. rešenje bilo patentirano, a patent je kupila „Elektromega“.

„Elektromega“ je osnovana 2009. godine sa ciljem da svoju ekspertizu u oblasti električnih pogona iskoristi u istraživanju i razvoju elektromotornih pogona komercijalnih vozila.

U poređenju sa standardnim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ta promena nudi jednu od najvećih ušteda energije, što se pretvara u uštede troškova na operativnoj strani, navodi se na sajtu „Elektromege“.

Kako se ističe, za kamione za smeće, ta promena znači da je obrtni moment odmah dostupan za česta startovanja, a energija se vraća nazad u baterije tokom kočenja.

Generalni direktor kompanije Ruben Banto rekao je da je to posebno korisno za kamion za otpad jer se on zaustavlja od 600 do 700 puta na svakih nekoliko metara tokom smene.

(Tanjug)

