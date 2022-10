Mađarska postigla sporazum s Gaspromom o odlaganju placanj

BUDIMPEŠTA – Mađarska je saopštila danas da je postigla sporazum s Gaspromom o odlaganju plaćanja isporuka gasa tokom zime, što je potez koji bi mogao da ublaži pritisak na rastući deficit tekućeg računa zemlje i na forintu.

Tgovinski deficit Mađarske je ove godine porastao pod uticajem skoka cena energenata, povećavajući njenu ranjivost i slabljenje forinte, koja je danas dotakla rekordni minimum prema evru, izveštava Rojters.

Državna energetska grupa MVM dogovorila se sa Gaspromom o odlaganju plaćanja za kupovinu gasa ako cene pređu određeni prag, omogućavajući mađarskoj kompaniji da gas plati tokom naredne tri godine ako cene skoče.

„Dogovorili smo se o određenom cenovnom pragu i da deo koji prelazi taj prag ne moramo da plaćamo sada, već da on ide na odloženo plaćanje“, rekao je ministar razvoja Marton Nađ za Rojters.

On je naveo da je dogoveni cenovni prag ispod aktuelne tržišne cene, ali nije precizirao koliko on iznosi. Sporazum pokriva rast ceba u periodu od šest meseci, do marta 2023.

Nađ je dodao da bi sporazum mogao da ublaži korelaciju između rastuće cene gasa i forinte, koja slabi otkako cena plavog energenta raste.

Cena holandskog gasa za oktobarsku isporuku, koja se smatra evropskom referencom, iznosila je danas oko 173 evra po megavat-satu (MWh).

Nađ je takođe rekao da sa trenutnom tržišnom spot cenom, ugovor s Gaspromom znači za Mađarsku do milijardu evra odloženih plaćanja. Pod pretpostavkom da cena krene ka nivou do 300 evra/MWh, odložena plaćanja bi mogla da iznose od 3,5 do 4,5 milijardi evra.

Pored toga, MVM će umesto ranijih pet dana sada imati rok od 30 dana da na tržištu kupi evre potrebne za plaćanje gasa, što bi moglo da ublaži pritisak na fointu na deviznom tržištu,.

Mađarska valuta, koja je jutros pala na rekordno nizak nivo od preko 425 forinti za evro, oporavila se na 421 forinti prema novčanoj jedini evrozone na trgovanju do 14.31 časova po srednjoevropskom vremenu.

Prema 15-godišnjem sporazumu potpisanom prošle godine, Mađarska dobija 3,5 milijardi kubnih metara gasa godišnje preko Bugarske i Srbije u okviru dugoročnog ugovora s Rusijom i još jednu milijardu kubnih metara gasa iz Austrije.“

Iz MVM-a su saopštili da će koristiti 800 miliona kubnih metara gasa iz svojih rezervi, čija je vrednost oko 1,5 milijardi evra po tržišnim cenama, kako bi pomogli vladine napore za smanjenje računa za energiju domaćinstvima.

(Tanjug)

