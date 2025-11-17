Mađarski ministar: MOL bi mogao da preuzme deo akcija NIS-a

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je izjavio da bi mađarska naftna kompanija MOL mogla da preuzme deo Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pod sankcijama SAD zbog ruskog vlasništva, preneo je danas niz medija u Beogradu.

„U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu“ – rekao je Sijarto u emisiji „Vreme istine“, prenosi RIA Novosti.

Beogradski nedeljnik NIN je prošle nedelje objavio da su u toku intenzivni pregovori o prodaji ruskog dela akcija NIS-a i da se „Rusi uzdaju u mađarski ‘Mol’ „, odnosno u premijera Mađarske Viktora Orbana i u planu je da MOL kupi 11,3 odsto akcija NIS-a.

Preciziranje plana trebalo bi da se dogodi sredinom novembra, kada će delegacija iz Moskve doći u Budimpeštu, objavio je taj nedeljnik i dodao da „nisu sve karte stavljene“ na potencijalne mađarske partnere, već se pregovori vode i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima“.

