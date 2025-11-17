Mađarski ministar: MOL bi mogao da preuzme deo akcija NIS-a

„U Srbiji su Rusi većinski vlasnik naftne kompanije i oni su pod sankcijama, tako da i Srbi moraju nešto da urade. Teoretski, MOL bi mogao da igra ulogu u tome, jer je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu“ – rekao je Sijarto u emisiji „Vreme istine“, prenosi RIA Novosti.
Beogradski nedeljnik NIN je prošle nedelje objavio da su u toku intenzivni pregovori o prodaji ruskog dela akcija NIS-a i da se „Rusi uzdaju u mađarski ‘Mol’ „, odnosno u premijera Mađarske Viktora Orbana i u planu je da MOL kupi 11,3 odsto akcija NIS-a.
Preciziranje plana trebalo bi da se dogodi sredinom novembra, kada će delegacija iz Moskve doći u Budimpeštu, objavio je taj nedeljnik i dodao da „nisu sve karte stavljene“ na potencijalne mađarske partnere, već se pregovori vode i sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima“.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com