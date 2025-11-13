Mađarski MOL najbliži kupovini 11,3 odsto akcija NIS-a

Intenzivni pregovori oko prodaje dela akcija Naftne industrije Srbije (NIS) su u toku, a Rusi se uzdaju u mađarski „Mol“, odnosno tamošnjeg premijera Viktora Orbana i u planu je da ta kompanija kupi 11,3 odsto akcija NIS, piše nedeljnik NIN.

Preciziranje plana trebalo bi da se dogodi sredinom novembra, kada će delegacija iz Moskve doći u Budimpeštu.

Kako piše taj nedeljnik, nisu sve karte stavljene na potencijalne mađarske partnere, već se pregovori vode i sa Emiratima.

Rusi smatraju da je signal o laganom izlasku iz vlasničke strukture NIS-a dovoljan da američka Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog ministarstva finansija (OFAK) „suspenduje sankcije sledeće nedelje“, navedeno je u tekstu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je u utorak da Rusija razgovara sa „trećom stranom“ o menadžment strukturi NIS, ali da ne može da govori o detaljima.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović saopštila je da su ruski vlasnici kompanije NIS poslali zahtev OFAK za produžetak licence za rad na osnovu pregovora sa trećom stranom.

Sankcije NIS uvedene su početkom ove godine zbog ruskog udela u vlasništvu, ali je njihova primena odlagana do 9. oktobra, kada su stupile na snagu.

