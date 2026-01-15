Mađarski MOL želi da kupi većinski udeo u NIS-u

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto rekao je u da mađarski MOl želi da kupi većinski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

„MOL pregovara o preuzimanju većinskog ruskog udela u NIS-u“, rekao je Sijarto u Beogradu posle sastanka sa srpskom ministarkom rudarstva u energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Đedović Handanović izjavila je da očekuje da do kraja ove sedmice Rafinerija u Pančevu, u vlasništvu NIS-a, počne da radi jer je počeo dotok nafte hrvatskim naftodovodom JANAF.

Dotok nafte je prekinut 9. oktobra prošle godine kad su SAD uvele sankcije NIS-u zbog većinskog ruskog udela u toj kompaniji.

„Rusi o prodaji udela u NIS-u pregovaraju sa mađarskim MOL-om i još nekim mogućim partnerima i cilj je da se ti pregovori završe pre kraja ove sedmice i da bude potpisan obavezujući sporazum“, rekla je ministarka.

Dodala je da će posle potpisivanja obavezujućeg sporazuma o prodaji ruskog udela u NIS-u biti poslat zahtev SAD-u za produženje licence za rad NIS-a.

Podsetila je da su SAD do 24. marta dale rok za prenos ruskog vlasništva u NIS-u, što je uslov za ukidanje sankcija toj kompaniji.

Đedović Handanović je najavila potpisivanje međudržavnog sporazuma sa Mađarskom o saradnji u oblasti energetike i partnerstvu u NIS-u.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com