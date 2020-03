Majkrosoftove radionice za devojke: IT nije samo za muškarce

BEOGRAD – Kompanija „Majkrosoft Srbija“ organizovala je danas, povodom obeležavanja Svetskog dana žena u IT-u, radionice pod nazivom „DigiGirlz“ posvećene podršci devojčicama srednjih škola, kako bi im se približile informacione tehnologije kao oblast koja nije rezervisana samo za muškarce.

Nedavna Majkrosoftova istraživanja pokazala su da devojčice što su starije sve više gube interesovanje za računarske nauke, te do polaska na fakultet čak 58 odsto devojaka same sebe „otpišu“ za poslove u IT industriji.

Regionalna direktorka u servisu podrške i prodaje u kompaniji „Majkrosoft Srbija“ Jelena Bratić kaže da je „DigiGirlz“ globalni Majkrosoftov projekat koji traje 20 godina i kroz koji je prošlo više od 62.000 devojčica širom sveta.

„Primarna ideja je da osnažimo devojke i žene da se odluče za IT industriju, da svojim učešćem doprinesu većoj efikasnosti, kreativnosti i da se aktivnije uključe na to brzorastuće tržište radne snage“, rekla je Bratić.

Kaže i da je ideja da se devojčicama pruži nova perspektiva u smislu da IT industrija nisu samo programeri ili administratori, već da ima kreativnih poslova kao što su dizajner u gejming u industriji, informaciona bezbednost, različita angažovanja u domenu arhitekture.

„To su teme o kojima pričamo sa devojkama da bi ih osnažili da se odluče za ovu vrstu zanimanja. Trebalo bi da budemo svesni da 30 odsto zanimanja koja će se pojaviti u narednih 10 do 15 godina sada i ne postoje, ali sa odgovarajućim tehničkim predznanjem žene se kvalifikuju da ravnopravno sudeluju u tim novim zanimanjima koje će se tek pojaviti“, rekla je Bratić.

Prema njenim rečima, radonice su se pokazale kao zanimljive i rezultati su, dodaje, izuzetno dobri, zato što devojčice dobijaju odgovore iz prve ruke, daju im se konkretni primeri iz prakse, a to im pomaže da se odluče za neki od tehničkih fakulteta u Srbiji.

Današnjim radionicama prisustvovale su učenice srednjih škola iz Beograda, Kragujevca i Lazarevca, a Bratić dodaje da je važno uključivati đake i van Beograda i pružiti im dodatne informacije.

Učenica četvrtog razreda Treće beogradske gimnazije Andrea Ocokoljić kaže da se odlučila za IT radionicu Majkrosofta jer još uvek nije sigurana koji fakultet želi da upiše, a jedna od dve mogućnosti su računarske nauke.

„Mislim da su ovakve radionice sjana prilika za nekog ko je kao ja neodlučan prilikom upisa na fakultet, da malo više upozna ovaj sektor i kako je to baviti se IT tehnologijama. Postoji dosta predrasuda i dosta različitih razmišljanja vezano za žene u IT, zato sam odlučila da dođem, čujem i naučim nešto više“, rekla je Ocokoljić.

Navodi da je IT privlači jer su poslovi u okviru te oblasti „poslovi budućnosti“ koji su zanimljivi i izazovni, te je važno, kaže, da i čitavo društvo bude u koraku sa vremenom.

Današnje radionice okupile su desetine mladih devojaka, učenice srednjih škola kao i uspešne žene koje već rade u IT industriji.

Učesnice su kroz radionice posvećene razvoju aktuelnih IT veština radile na projektima programiranja robota, a kroz specijalno dizajniran „Minecraft Education Edition“, rešavale izazove i zadatke pomoću poznavanja narodne književnosti i programiranja.

Radionice osmišljene kao kombinacija programerskih veština i opšte kulture, vodi profesorka Prve Kragujevačke gimnazije Katarina Veljković, koja se prošle godine našla među top 50 nastavnika sveta.

U okviru skupa održana je i panel diskusija posvećena ženama liderima u IT industriji, gde su dame koje su se uspešno ostvarile u toj sferi govorile o izazovima, predrasudama, ali i mogućnostima koje karijera u toj oblasti nudi ženama.

(Tanjug)