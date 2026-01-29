Makedonski prevoznici objavili da od 20:00 sati ne blokiraju granične prelaze

Makedonski prevoznici su objavili da od večeras u 20:00 satri više ne blokiraju teretne delove graničnih prelaza.

Ta odluka sastanka Asocijacije „Makam-Trans“ je doneta, kako je objavljeno, jer je, po zvaničnom obaveštenju ministra transporta Severne Makedonije Aleksandra Nikoloskog, Evropska komisija odlučila da uvede novu strategiju izdavanja viza koja će rešiti problem profesionalnih vozača Zapadnog balkana o ograničenju boravka u Šengenskoj zoni na 90 dana tokom ukupno 180 dana.

„Pošto je dobijena potvrda koju smo očekivali za tu izmenu, obaveštavamo vas da će protest koji organizuje ‘Makam-trans’ na graničnim prelazima Deve Bair, Delčevo, Novo Selo, Dojran, Bogorodica, Medžitlija, Ćafasan, Blace, Blato i Stenje biti obustavljen od večeras u 20.00 za ulazak i izlazak iz zemlje“, piše na fejsbuk stranci tog udruženja.

Vicepremijer Severne Maedonije i ministar transporta Aleksandar Nikoloski je prethodno objavio da je „dobio odlične vesti iz Brisela“.

„Naši stavovi su prihvaćeni. Vozači se prihvataju (u EU) kao profesionalci. To je ono što smo tražili. Nakon protesta i snažne ofanzive Brisel će usvojiti novu strategiju viza koja će rešiti problem profesionalnih vozača. Hvala svim prijateljima Makedonije koji su pomogli u rešavanju ovog problema!“, napisaao je Nikoloski na Fejsbuku.

Vozači kamiona iz Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine su 26. januara u podne počeli blokade graničnih prelaza smatrajući da ih novi sistem kontrola ulaska i izlaska (EES) u Šengen zonu diskriminiše u odnosu na prevoznike iz EU.

Udruženje prevoznika Crne Gore je danas u podne obustavilo granične blokade pošto je s Vladom postiglo dogovor o svojim domaćim zahtevima.

(Beta)

