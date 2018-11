Mali: Bez naplate naknade više puta po istom osnovu

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će se Predlogom Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara unaprediti transparentnost sistema javnih prihoda i obezbediti predvidivost troškova poslovanja privredi.

On je u Skupštini Srbije rekao da se Predlogom zakona otklanja mogućnost naplate naknada više puta po istom osnovu.

“Uvođenje naknada samo jednim zakonom, unapređenje predvidivosti troškova poslovanja privrednih subjekata i racionalno korišćenje javnih dobara su tri najvažnija cilja predloženog rešenja, rekao je Mali u Skupštini Srbije.

Naveo je da će se ukinuti naknada za biogoriva, za obavezne rezerve prirodnog gasa, za prekomerno korišćenje javnog puta, kao i za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta.

Mali je dodao da je u okviru naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine brisano utvrđivanje te naknade po osnovu prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupa, ili korišćenja nepokretnosti koja se trenutno utvrđuje prema površini stambenog, odnosno poslovnog prostora, odnosno zemljišta za obavljanje delatnosti.

On je dodao da je primena naknade odložena do 1.marta 2019. godine, do kada će biti donet podzakonski akt.

“Za period januar februar 2019. godine, naknada će se utvrđivati prema visini iz 2018. godine”, rekao je Mali.

S druge strane, uvodi se naknada za unapređenje energetske efikasnosti radi omogućavanja izvršenja međunarodnih obaveza u vezi ostvarivanja ciljeva propisanih zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije

(Tanjug)