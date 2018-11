Mali predstavio budžet Udruženju korporativnih direktora

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali predstavio je danas Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godine Udruženju korporativnih direktora ocenivši da on u potpunosti prati potrebe privrede i građana.

Udruženje korporativnih direktora važan je deo poslovne zajednice u Srbiji, te je ovo bila izuzetna prilika i da oni svoje planove za narednu godinu usklade sa makroekonomskim predviđanjima budžeta.

Mali je naveo da se budžetom za 2019. obezbeđuje poresko rasterećenje rada, te stvara povoljni privredni ambijent određenim promenama kod poreza na dobit i jedinstvenim zakonskim uređenjem tih prihoda.

On je naveo i da se ukidanjem doprinosa za nezaposlenost na teret poslodavca, smanjuje se poresko opterećenje neto plate sa 63 na 62 odsto, što je ukupna ušteda za privredu od oko 11,9 milijardi dinara.

„Predvideli smo i smanjenje parafiskalnih nameta ukidanjem pojedinih naknada. Od 1. janaura biće promenjen metod obračuna amortizacije, što je bio i zahtev privrede, a od 1. januara biće na snazi i stimulativne mere za inovativne delatnosti“, rekao je ministar.

Dodao je da očekuje podršku i proaktivnu ulogu predstavnika privrede u daljem koncipiranju mera koje će olakšati poslovanje i omogućiti nova zapošljavanja.

Kazao je i da se više nego prethodnih godina odvaja za investicije, podizanje zdravstvenih usluga i unapređenje rada javne uprave, što sve, kako je rekao, treba da doprinese boljem i kvalitetnijem životu građana.

„Budžet je razvojni, realan i uravnotežan. Zahvaljujući dobrim fiskalnim rezultatima budžet će obezbediti bolji životni standard kroz povećanje plata i penzija, veće ulaganje u kapitalne investicije i rasterećenje privrede. Budžet je osmišljen tako da se proces rasta srpske ekonomije nastavi i u budućem periodu“, rekao je Mali.

Pomenuo je brojne infrastrukturne objekte poput obnove železničke infrastrukture i nabavke vozova, što, poručio je, značajno treba da unapredi kvalitet železničkog prevoza roba i ljudi, rehabilitacije puteva, izgradnja autoputa Obrenovac-Ljig, kao i autoputa Kelebija-Subotica jug.

„Koridor 10, oba kraka, biće gotova po planu do kraja ove godine i to je dobro. Sav novac koji opredelimo za to na kraju se i potroši, što upravo doprinosi stopi rasta“, naveo je ministar.

Kako je rekao, budžetski prihodi i rashodi planirani su na konzervativnoj osnovi, ali on u praksi očekuje da ekonomski rast premaši planiranih 3,5 odsto i doprinese da se još više novca sliva u budžetsku kasu, te da on bude iskorišćen za ambiciozne kapitalne projekte, ali i za unapređenje administrativnih i drugih usluga, koje značajno utiču na kvalitet života građana.

(Tanjug)