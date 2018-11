Mali: Realno da i dogodine rastu zarade i penzije

BEOGRAD – Održavanje visoke stope privrednog rasta je „domaći zadatak za sve u Vladi“, izjavio je za današnje „Večernje novosti“ ministar finansija Siniša Mali i istakao da je, da bi se to ostvarilo, neophodan rast lične potrošnje, za šta je preduslov povećanje penzija i plata.

„Jer kroz veću potrošnju aktiviraće se i nova proizvodnja i pospešiti privredni rast“, ukazao je Mali.

On je podsetio da je u oktobru počela isplata penzija koje su u odnosu na 2014. godinu veće za osam do 13 odsto, kao i da je u tu svrhu za iduću godinu izdvojeno 563 milijarde dinara, odnosno 35 milijardi dinara više nego u 2018. godini.

„Početkom decembra će biti isplaćena jednokratna pomoć svim penzionerima u iznosu od 3.000 dinara, za šta je izdvojeno 5,24 milijarde dinara. To je najnovija i lepa vest, a kada je reč o sledećoj godini, sve zavisi od postignutih ekonomskih rezultata. Prihodi budžeta su planirani konzervativno i očekujem da će biti prostora za to“, ocenio je Mali.

Govoreći o dodatnom povećanju penzija u 2019. godini, obzirom da je ukinuto usklađivanje sa rastom cena, Mali je rekao da Vlada zajedno sa MMF-om radi na novoj formuli za indeksaciju i ona će biti primenjena od 2020. godine.

„Pre fiskalne konsolidacije penzije su se dva puta godišnje usklađivale sa inflacijom. Sa puno optimizma ulazimo u 2019. godinu i činimo sve da se i dogodine stvore uslovi za povećanje plata i penzija, jer to i jeste osnov naše politike. Ako naša ekonomija bude rasla po stopi od 3,5 do 4 odsto sledeće godine, to je apsolutno realno“, rekao je Mali.

Ministar finasija je istakao da Srbija treću godinu zaredom završava sa suficitiom, koji će ovaj put biti 0,6 odsto BDP, odnosno oko 28 milijardi dinara.

„Stopa rasta BDP za prvih devet meseci je 4,5 odsto po čemu smo među pet najboljih ekonomija u Evropi. Nezaposlenost smo smanjili za 25,9 odsto koliko je bilo u 2013, na sadašnjih 11,9 odsto. To je i dalje visoko, ali trend je jasan. Pada i udeo javnog duga. Sada je na 56 odsto BDP, a očekujem da do kraja godine bude na 51, možda čak i 50 odsto“, rekao je Mali.

Upitan da li će od suficita otplatiti deo javnog duga, Mali kaže da je već isplaćen stari dug prema Ruskoj federaciji od 70 miliona evra.

„Sada, 3. decembra imamo dospeće od milijardu i 30 miliona dolara, po osnovu izdatih obveznica. Novac već imamo na računu i to ćemo isplatiti bez problema, što će nam smanjiti neto dug“, rekao je Mali.

Mali je, odgovarajući na pitanje kada će zaživeti platni razredi, rekao da se Vlada sa MMF-om dogovorila da kreće 1. januara 2020. godine, kao i da su blizu konačnog rešenja, ali da će se na tome još raditi sledeće godine zajedno sa MMF-om, kako bi primena počela na vreme.

