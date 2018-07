Mali: U septembru konačna odluka o povećanju plata i penzija

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da Srbiju očekuju teški razgovori sa Medjunarodnim monetarnim fondom (MMF) o povećanju plata javnom sektoru i penzija i da će se u septembru znati kolike će biti povišice.

„Ima prostora da se onima koji su podneli najveći teret reformi taj novac vrati na zdravim osnovama. Sa ovakvim makroekonomskim pokazateljima i stopom rasta, Srbija je po izveštaju Evropske komisije vodeća zemlja u regionu po direktnim stranim investicijama“, rekao je Mali za RTS.

On je kazao da je u prvih pet meseci ove godine u Srbiji za 15,8 odsto više direktnih investicija nego u istom periodu prošle godine, kada je bio ostvaren rekord.

Podsetio je da je u Srbiji, po izveštajima Evropske komisije, u 2017. otvoreno 20.000 radnih mesta.

„Opet smo apsolutni rekorder u regionu. I to su pokazatelji koji nam daju za pravo da planiramo još brže stope rasta u budućnosti“, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, težak je svaki razgovor sa MMF-om, čija misija dolazi u Srbiju u septembru, kao i sa onima koji žele da investiraju u Srbiju.

„Mi se borimo za svakog investitora, za svako radno mesto. Onaj ko ima novac može da ode i u Brazil, Kanadu, Ameriku, Rusiju, Češku, a on treba da dodje u Srbiju… Kada znate da neko otvara fabriku kod vas, to je sećaj ponosa koji ne možete da zanemarite, za to se borimo, za to i živimo“, rekao je Mali.

Ministar je naveo da zvanična statististički podaci potvrdjuju da je Srbija uspešno sprovela reforme i da je ekonomski stabilna.

„Nama novac ne treba. U prvih šest meseci ove godine imamo suficit u budžetu od 30,9 milijardi finara, što je 1,4 odsto BDP-a. To je sjajan rezultat, bilo je planiran minus veći od 20 milijardi dinara. Imamo 450 miliona evra više nego što smo planirali“, rekao je ministar.

On je istakao da je novi aranžman sa MMF-om savetodavne prirode.

„MMF nam kaže vama ne treba novac, ali šta vam treba – jačanje institucija, reforme poreske urpave, konkurentnosti naše privrede i ubrzanje i uvećanje visoke stope rasta“, rekao je Mali i najavio da će u septembru biti predstavljene stimulativne mere za privrednike.

