Mali: Uspeh Slobodne zone Pirot, SRB atraktivna destinacija

BEOGRAD – Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da je to što je specijalizovani fDi magazin Fajnenšl Tajmsa proglasio Slobodnu zone Pirot za najbolju u Evropi i treću na svetu još jedna potvrda da je Srbija postala atraktivna investiciona destinacija.

„To je ogroman uspeh, po ovoj rang listi u svetu su ispred Slobodne zone Pirot samo Dubai i slobodna zona na Tajlandu, a čak je i Šangaj, koji je godinama bio u samom vrhu, sad ispod nas na listi“, naveo je Mali u pisanoj izjavi za Tanjug.

On je rekao da je od 2012. do 2017. godine u ovoj slobodnoj zoni realizovano ukupno investiciono ulaganje u iznosu od skoro 387 miliona evra, a broj proizvodnih investitora u zoni je porastao za 22 posto u periodu od samo godinu dana, od 2016. do 2017. godine.

„Svake godine je sve bolja i to jeste jedini način da se ide napred. Ovo je takođe i velika odgovornost za nas da još jačim tempom nastavimo dalje i da razvijamo celu Srbiju. Želimo da svaka slobodna zona potpuno iskoristi svoje kapacitete i otvori što veći broj radnih mesta, a lično ću obići svaku od njih u narednom periodu“, rekao je Mali, koji je nedavno obišao slobodne zone u Smederevu i Zrenjaninu.

On je dodao da je u obrazloženju rang – liste posebno istaknuta dobra povezanost Slobodne zone Pirot sa panevropskim koridorom 10 koji povezuje Beograd sa Sofijom i Turskom, Italijom i Grčkom.

„I upravo je zbog toga toliko važno da gradimo infrastrukturu, to je ono što potencijalni investitori odmah gledaju. Poslednjih godina mnogo smo radili na izgradnji novih puteva i zato postajemo sve atraktivnija investiciona destinacija. To samim tim znači i nova radna mesta i bolji kvalitet života naših sugrađana’, istakao je Mali.

Ministar je rekao da je u obrazloženju rangiranja navedeno da zona nudi investitorima niz atraktivnih podsticaja i podstiče otvaranje novih radnih mesta, te da investitori u zoni uživaju odličnu podršku za izvoz robe.

Takođe, u magazinu je rečeno da je Slobodna zona Pirot proglašena najboljom evropskom zonom za velike korisnike, kao i da nudi investitorima dodatne podsticaje za radno intenzivne projekte, finansijske podsticaje po najvišim standardima.

Slobodna zona Pirot nalazi se na Jugoistoku Srbije, osnovana je 1996. godine, a prostire se na površini od 122 hektara.

Svake godine beleži rast od 5 odsto, do 7 odsto, kada se gleda vrednost izvoza, vrednost ostvarene proizvodnje, vrednost realzovanih investicija.

Vrednost izvoza ostvarenog u 2017. godini iznosila je 419.149.682 evra, što je rast od 14 odsto u odnosu na 2016. godinu, vrednost ostvarene proizvodnje u 2017. godine iznosila je 427.237.413 evra, što je rast od 11 odsto u odnosu na 2016. godinu, a vrednost realizovanih investicija u 2017. godini iznosila je 26.074.962 evra.

Ukupan broj zaposlenih radnika u 2017. godini bio je 5.582 radnika.

Ukupan broj korisnika slobodne zone u 2017. godini bio je 75 od čega se 22 korisnika bave proizvodnom delatnošću a među njima najznačajniji su „Tigar Tyres”, „Tigar AD”, „D-Company”, „Mercatus Tekstile”, „Tery Inžinjering”, „Ireli” i dr.

(Tanjug)