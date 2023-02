Manje od devet odsto zapadnih kompanija je prodalo svoje filijale u Rusiji

BRISEL – Prema studiji dvojice švajcarskih ekonomista objavljenoj početkom februara, do novembra 2022. godine, manje od devet odsto zapadnih kompanija prodalo je svoje filijale u Rusiji i napustilo zemlju, uprkos sankcijama i pritiscima njihovih vlada.

Istraživanje ekonomista Sajmona Eveneta sa Univerziteta Sent Gal i Nikola Pisanija iz Visoke škole za trgovinu IMD ograničila se na zapadne kompanije čije se sedište nalazi u jednoj od zemalja koje su uvele sankcije i koje imaju jednu ili više podružnica u Rusiji, za koje je „izlaz“ a priori skuplji.

Studijom u obuhvaćene podružnice koje su u Rusiji ostvarile promet od najmanje milion dolara između 2017. i 2021. godine.

Ekonomisti su identifikovali 2.405 ruskih kompanija u vlasništvu 1.404 zapadnih grupa, a među ovim grupama, samo 120, ili 8,5 odsto, je do kraja novembra prodalo jednu ili više ruskih podružnica i to ne one koje su bile najprofitabilnije.

„Ogromna većina kompanija iz EU i G7 koje posluju u Rusiji ostala je na mestu ili nije finalizovala moguće obećanje o prodaji“, zaključuju Evenet i Pisani.

Ističu i da su određene kompanije, kao što su Nišan ili McDonald’s, uključile klauzule o „re-otkupu“ u ugovor o prodaji, što im omogućava da u budućnosti mogu da preuzmu svoj biznis.

Mediji su potražili reakciju belgijske ambasade u Moskvi, belgijskog ministra spoljnih poslova od kojih nisu dobili odgovor.

(Tanjug)

