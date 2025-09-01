Marc Impact program osnažuje društveno i ekološki orijentisane inicijative i u Srbiji

Marc Impact, međunarodni program koji osnažuje pravna lica sa izraženim društvenim i ekološkim uticajem, od ove godine realizuje se i u Srbiji, uz podršku Erste banke i lokalnog partnera Asocijacije za afirmaciju kulture – ASK, saopšteno je danas.

Program je deo šire inicijative koju su u Centralnoj i Istočnoj Evropi pokrenuli Erste fondacija, Erste Social Finance, SIMPACT i IFUA Nonprofit, sa ciljem da pomogne pravnim licima da unaprede svoje poslovanje, učvrste održive modele i prošire svoj uticaj, uz stručnu podršku koja je u potpunosti prilagođena njihovim potrebama.

Erste banka Srbija tim programom nastavlja da pruža podršku društvenim inovacijama i održivom razvoju zajednice.

Pravo učešća imaju pravna lica koja žele da ostvare ili unaprede svoj društveni ili ekološki uticaj kroz održive biznis modele. To uključuje pravna lica sa jasno izraženom društvenom ili ekološkom misijom, poslovne inicijative koje su nastale unutar neprofitnih organizacija, kao i profitna preduzeća koja planiraju da razviju društveno-odgovorni segment poslovanja, navodi se u saopštenju programa.

Kandidati treba da već ostvaruju prihode ili imaju jasno definisan plan izlaska na tržište, kao i posvećen tim sa potrebnim znanjima i resursima.

Pravo prijave imaju pravna lica registrovana u najmanje jednoj od zemalja – Austrija, Hrvatska, Češka, Mađarska, Rumunija i Srbija.

Program se odvija kroz više razvojnih faza – od grupnih radionica i individualnih sesija do javnih prezentacija. Učesnici dobijaju mentorsku i stručnu podršku, mogućnost da osnaže svoje poslovne modele, kao i priliku da ih predstave potencijalnim investitorima i ekspertima iz regiona.

Svaka inicijativa dobija podršku prilagođenu sopstvenim potrebama i ciljevima, a najuspešniji učesnici iz Centralne i Istočne Evrope, kako je najavljeno, imaju šansu da osvoje i koinvestirajući grant.

Pored toga, učesnici postaju deo šire regionalne mreže pod Erste okriljem, dobijaju pristup relevantnim kontaktima i mogućnost da svoje ideje predstave na završnom događaju pred investitorima i donosiocima odluka iz oblasti društveno odgovornog poslovanja.

Prijave se podnose putem formulara dostupnog na zvaničnoj stranici Marc Impact programa, najkasnije do 29. septembra.

Za sva zainteresovana pravna lica biće organizovana onlajn prezentacija o programu 17. septembra.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com