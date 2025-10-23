Marija Monika Anibaldis nova počasna predstavnica Privredne komore Srbije u Italiji

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež imenovao je Mariju Moniku Anibaldis za novu počasnu predstavnicu PKS u Italiji, saopšteno je.

Kao ekspert međunarodnih ekonomskih odnosa, sa više od 25 godina iskustva u toj branši, Anibaldis će biti angažovana na jačanju ekonomskih veza Srbije i Italije, a poseban fokus angažovanja biće na promociji EXPO 2027 u Beogradu i privlačenju italijanskih partnera za zajedničke aktivnosti u okviru ove specijalizovane izložbe, navodi se u saopštenju PKS.

Predsednik Privredne komore Srbije rekao je da je sada pravi trenutak za intenziviranje bilateralne saradnje sa italijanskim partnerima i pokretanje novih inicijativa koje će dodatno povezati privrede dve zemlje.

Monika Anibaldis je istakla značaj snažnije promocije izložbe EXPO 2027 u Italiji najavljujući da će njen fokus biti na unapređenju bilateralne saradnje i povezivanju kompanija, posebno u sektorima biotehnologije, sporta i zdravlja, ali i u drugim oblastima koje nude potencijal za inovacije i zajedničke projekte.

„Specijalizovana izložba EXPO 2027 u Beogradu biće centralni događaj i prilika da se pokaže puni potencijal Srbije i regiona. U saradnji sa italijanskim institucijama radićemo na jačanju direktne poslovne saradnje i privlačenju novih investicija“, rekla je Anibaldis.

Anibaldis je prepoznata po razvoju međunarodnih strategija, industrijskih klastera i javnoprivatnih partnerstava, kao i implementaciji prekograničnih projekata u regionu Balkana, Afrike i Mediterana.

Tokom profesionalne karijere radila je u sistemu Confindustria na internacionalizaciji italijanskih kompanija, organizaciji međunarodnih događaja, B2B susreta i saradnji sa institucijama, ministarstvima i ambasadama u Italiji i inostranstvu. Bila je angažovana u sektorima farmaceutske i hemijske industrije, zdravlja i lanaca snabdevanja, automobilskoj industriji kao i u sektoru infrastrukture i prehrambene industrije.

Kao savetnica i strateška konsultantkinja sarađivala je sa brojnim kompanijama, među kojima su Leonardo SPA, Ansaldo STS i Breda. Ona je 2011. godine inicirala saradnju između Italferr Spa, vodeće inženjerske kompanije u okviru sistema Italijanskih državnih železnica i CIP Srbije, što je 2012. rezultiralo osnivanjem zajedničke kompanije IES d.o.o. u Beogradu, navela je PKS.

(Beta)

