Marković: Za utaju poreza od 2019. mnogo veće kazne

BEOGRAD – Direktorka Poreske uprave Srbije Dragana Marković kaže da će i 2019. godinu obeležiti reforma ove institucije, da će suzbijanje sive ekonomije i dalje ostati jedan od prioriteta i najavljuje poreske olakšice za privredu.

Ona je za „Blic“ najavila i da će sledeće godine kaznena politika za utaju poreza biti mnogo stroža.

Kako objašnjava, najnovije poreske olakšice predviđene su za privrednike koji započinju posao u oblasti inovacija i to u vidu tzv. poreskog kredita, dok potpuno oslobađanje od poreza na zarade i doprinose mogu da očekuju novoosnovane firme za primanja koja ne prelaze 37.000 dinara.

„Svima koji ulažu u kapital nove firme koja obavlja inovacionu delatnost 30 odsto od tog ulaganja biće priznato kao poreski kredit. On se odnosi na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev od 2019. godine“, rekla je Marković.

Ministar finansija, dodala je, podzakonskim aktom bliže uređuje uslove i način ostvarivanja prava na poreski kredit.

„Od početka 2019. poslodavac može da ostvari oslobođenje 100 odsto poreza na zarade i doprinose na zarade osnivaca i lične zarade ukoliko one nisu više od 37.000 dinara“, rekla je ona dodavši da će to važiti za novoosnovane firme koje na to imaju pravo u periodu od 12 meseci, od dana osnovanja do kraja 2020. godine.

Kada je reč o suzbijanju sive ekonomije, Marković kaže da su inspektori od početka 2018. do sredine decembra utvrdili novootkrivene javne prihode u iznosu od 25 miliona dinara, što je za 159 odsto više u odnosu na 2017. godine.

Kod otkrivanja neregistrovanih delatnosti utvrđene su poreske obaveze u iznosu od 203 miliona, kad se radi o kontrolisanju fiskalnih kasa, nepravilnosti su utvrđene u 1.588 objekata, što je 37,2 odsto do pregledanih.

Takođe, navodi ona, nadležnim tužilaštvima podneto je ukupno 1.339 krivičnih prijava, od čega se na prijave sa obeležjem sive ekonomije odnosi 878 protiv 1.206 osoba, što predstavlja 65,6 odsto od ukupno podnetih krivičnih prijava.

„Pri tome je utajen porez od 4,9 milijardi. Oduzeto je gotovo 20 tona rezanog duvana i duvana u listu, preko 400.000 paklica cigareta, 2.500 litara alkoholnih pića, 70.000 litara naftnih derivata i dve tone kafe ukupne vrednosti 77,9 miliona dinara“, rekla je Marković.

Ona je istakla da je dobra saradnja Poreske policije sa SBPOK-om i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije MUP-a u 2018. rezultirala otkrivanjem šest organizovanih kriminalnih grupa koje su utajile porez od pola milijarde dinara i ostvarile korist od dve milijarde.

